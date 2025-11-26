Эксперт обнаружил ранее неизвестный рисунок времен эпохи Возрождения. Набросок к фреске «Ливийская сивилла» в Сикстинской капелле был выставлен на экспертизу аукционного дома Christie's и оценивается в 2 миллиона долларов.

Рисунок стопы, изначально представленный в виде фотографии на онлайн-платформе аукционного дома Christie's, на самом деле оказался ранее неизвестным оригинальным наброском Микеланджело. По крайней мере, у Christie's, который планирует продать рисунок в Нью-Йорке 5 февраля (предполагаемая цена 1,5–2 миллиона долларов), есть основания так утверждать. С 26 ноября до 2 декабря рисунок размером всего 11,5 на 13,5 сантиметра будет выставлен в лондонской штаб-квартире аукционного дома. Разумеется, с подобными «открытиями» следует быть крайне осторожными: подлинных рисунков Микеланджело, многие из которых были уничтожены при его жизни, относительно немного – около 600. Зато много рисунков было создано учениками и последователями творчества Микеланджело. Фальсификаторы не раз пользовались возможностью представить рынку «неизвестную» версию рисунка гения эпохи Возрождения.

Историк искусства Ахим Гнанн, ведущий специалист по итальянской графике эпохи Возрождения, заявил изданию KURIER, что рисунок — «поистине фантастическое новое открытие», хотя и добавил, что оригинала не видел.

Точная история рисунка не полностью задокументирована. Однако продавец, проживающий в США и пожелавший остаться анонимным, согласно данным аукционного дома Christie's, смог проследить свою родословную до швейцарского дипломата Армана Франсуа Луи де Местраля фон Санкт-Сафорина, который прославился в XVIII веке как коллекционер рисунков старых мастеров. Пока неизвестно, кто приобретёт этот рисунок. Оценочная стоимость работы значительно ниже рекордной цены на рисунок Микеланджело (в 2022 году его продали за 20 миллионов евро).