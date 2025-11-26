Этот танкер находился под санкциями. Аукцион по реализации изъятого имущества начнется 2 декабря.

Танкёр под иранским флагом, арестованный индонезийскими властями два с половиной года назад и уличённый в незаконной добыче нефти, выставлен на аукцион. На аукционе также будет выставлено 1,2 миллиона баррелей конфискованной сырой нефти.

Источник: @metesohtaoglu/X.com

Как сообщает индонезийская ежедневная газета «Jakarta Globe», аукцион начнётся 2 декабря. Минимальная стоимость лота установлена в размере 1,17 триллиона рупий, или около 70 миллионов долларов, с обязательным залогом в размере 118 миллиардов рупий (7 миллионов долларов).

Иранский танкер MT Arman 114, построенный в Южной Корее в 1997 году, ходил под иранским флагом с 2019 года. 10 июля 2023 года он был арестован индонезийским судом в качестве доказательства по делу о загрязнении морской среды. Капитан судна был приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 300 000 долларов.

Расследование было начато после того, как Береговая охрана Индонезии обнаружила два танкера, пришвартованных бок о бок и соединенных трубопроводом, из-за которого их системы автоматической идентификации вышли из строя. Более того, один из танкеров, MT S Tinos под флагом Камеруна, использовал для операции название давно списанного судна.

Во время перекачки сырая нефть из протекающих труб вылилась прямо в море. Когда капитаны обоих танкеров поняли, что за ними следят, они попытались скрыться. В понедельник, 24 ноября, прокуратура объявила на пресс-конференции, что к участию в декабрьском аукционе будут допущены только компании, имеющие лицензию на переработку или торговлю нефтью и газом.