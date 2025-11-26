Танкёр под иранским флагом, арестованный индонезийскими властями два с половиной года назад и уличённый в незаконной добыче нефти, выставлен на аукцион. На аукционе также будет выставлено 1,2 миллиона баррелей конфискованной сырой нефти.
Иранский танкер MT Arman 114, построенный в Южной Корее в 1997 году, ходил под иранским флагом с 2019 года. 10 июля 2023 года он был арестован индонезийским судом в качестве доказательства по делу о загрязнении морской среды. Капитан судна был приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 300 000 долларов.
Расследование было начато после того, как Береговая охрана Индонезии обнаружила два танкера, пришвартованных бок о бок и соединенных трубопроводом, из-за которого их системы автоматической идентификации вышли из строя. Более того, один из танкеров, MT S Tinos под флагом Камеруна, использовал для операции название давно списанного судна.
Во время перекачки сырая нефть из протекающих труб вылилась прямо в море. Когда капитаны обоих танкеров поняли, что за ними следят, они попытались скрыться. В понедельник, 24 ноября, прокуратура объявила на пресс-конференции, что к участию в декабрьском аукционе будут допущены только компании, имеющие лицензию на переработку или торговлю нефтью и газом.