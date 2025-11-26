Сайт Конференция
kosmos_news
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Стали известны детали перехвата (в авиации — сопровождение самолета) истребителями НАТО российского Ту-134А-4 и двух Су-30 над Балтикой. До этого уникальный самолет в ​​последний раз был замечен вблизи воздушного пространства НАТО пять лет назад.

НАТО опубликовало фотографии перехваченного российского самолёта. Итальянские истребители Eurofighter вылетели с авиабазы Эмари в Эстонии в рамках миссии альянса «Балтийский страж». Любители авиации в публикации НАТО обратили внимание на Ту-134А-4. Благодаря характерной чёрной окраске этот самолёт также известен как «Чёрная жемчужина».Это уже второй случай, когда страна НАТО или воздушное командование альянса сообщают о перехвате самолёта данной модели. Первый перехват произошёл в феврале 2020 года, когда бельгийские истребители F-16 поднялись в воздух в Литве и сопроводили самолёт за пределы воздушного пространства НАТО. Неизвестно, был ли Ту-134А-4, замеченный в феврале 2020 года и ноябре 2025 года, одним и тем же самолётом.

Ту-134А-4 построен на базе Ту-134. Это гражданский ближнемагистральный пассажирский самолёт вместимостью до 80 пассажиров, выпускавшийся с 1966 по 1989 год. Российские инженеры переоборудовали его в Ту-134УБЛ. На нем тренировались экипажи бомбардировщиков Ту-22М-3 и Ту-160. Ту-134А-4 — это переоборудованный Ту-134УБЛ. Он теперь служит воздушным судном для высокопоставленных лиц. Его внешний вид весьма впечатляет: чёрная окраска и отделка в цветах российского флага.

Перехваченный Ту-134А-4 сопровождался двумя Су-30СМ2. Это новейшая модификация проверенного в реальных боевых операциях Су-30, выпускаемого с 1992 года. Су-30СМ2 оснащён более мощными двигателями АЛ-41Ф-1С. Это более простая и дешёвая версия двигателя, также используемого на малозаметном истребителе Су-57. Увеличенная тяга обеспечивает Су-30СМ2 большую грузоподъёмность по сравнению с его предшественниками. Насколько известно, Су-30СМ2 в настоящее время используются только российской морской авиацией. Два таких самолёта также недавно были поставлены в Беларусь.

Судя по месту перехвата, можно предположить, что Ту-134А летел в Калининград или из него. На фотографиях НАТО видно, что Су-30СМ2, сопровождающие Ту-134, не вооружены. Отсутствие вооружения призвано подать другим странам сигнал об отсутствии опасности и предотвратить эскалацию.

#россия #нато #авиация #истребители #самолеты
Источник: armyrecognition.com
