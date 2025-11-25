Генеральному директору Tesla пришлось признать, что система полного автономного вождения (FSD) не интересует ведущих автогигантов

В течение многих лет Илон Маск убеждал инвесторов Tesla в том, что другие автопроизводители хотят лицензировать систему полного автономного вождения (FSD) его компании. Система автономного вождения Tesla была настолько впечатляющей, что конкуренты хотели внедрить её в свои автомобили, неоднократно повторял Маск.

Фото: REUTERSТеперь ему приходится признать, что ни один автопроизводитель не заинтересован в системе FSD. «Им она не нужна!» — написал генеральный директор Tesla в соцсети X. Это заявление последовало за постом, в котором один из поклонников Tesla утверждал, что компания значительно опережает конкурентов в области автономного вождения и её больше невозможно догнать. Маск ответил: «Я пытался предупредить их и даже предлагал лицензировать систему Tesla FSD, но они не хотят! Безумие...».

Напомним, в 2021 году Маск заявил, что Tesla ведёт «предварительные переговоры» с другими автопроизводителями, заинтересованными в лицензировании FSD. В июне 2023 года генеральный директор Tesla опубликовал сообщение о том, что он «готов лицензировать FSD или другие технологии Tesla для конкурентов». В апреле 2024 года Маск прямо заявил, что Tesla «ведёт переговоры с крупным автопроизводителем» и что есть «большая вероятность» подписания контракта на лицензирование системы FSD.

Подход Tesla к автономному вождению годами подвергался резкой критике. Распространение среди водителей Tesla незаконченной версии программного обеспечения — FSD Beta — также может быть причиной произошедших аварий.

Всего несколько недель назад компания достигла внесудебного урегулирования с пострадавшим в аварии с участием Tesla. Тогда Model Y с активированным автопилотом врезалась в неподвижную полицейскую машину. Ранее уже случалось несколько подобных аварий. Tesla, вероятно, знала о подобной уязвимости программного обеспечения.