Автор западного издания Брэндон Дж. Вайхерт считает, что Россия может победить в космической гонке благодаря новой орбитальной станции

NASA изначально планировало вывести Международную космическую станцию (МКС) из эксплуатации в 2030 году. Несмотря на давление со стороны некоторых западных стран, Россия продолжает связанные со станцией проекты. Однако после вывода МКС из эксплуатации, её текущая деятельность будет передана Российской орбитальной станции (РОС), и первые четыре основных модуля планируется запустить в космос как раз к 2030 году. Именно потенциал новой станции отметил эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в публикации издания The National Interest (TNI). По его мнению, РОС обеспечит России обзор ключевого стратегического региона. Журналист пишет, что планы России по запуску РОС являются «тревожным звонком» для США и для Коллективного Запада в целом. По его словам, Вашингтон пока «не понимает, что участвует в новой космической гонке, при этом США уже в ней проигрывают». В публикации сказано, что Москва в состоянии занять лидирующие позиции в космосе, если удачно реализует проект РОС.

При этом, станция будет иметь наклон в 97 градусов (у МКС наклон составляет 51,6 градуса). Такое размещение, на полярной орбите, позволит России охватывать каждую точку Земли, в том числе наблюдать за Арктикой и Антарктикой. Соответствующие наблюдения дадут России преимущества в области научных исследований, включая изучение климата и особенностей ледяного покрова планеты. Эксперт не исключает, что именно поэтому два первых модуля РОС предназначены для исследовательских и энергетических проектов.

Вайхерт в заключение пишет, что несмотря на скептицизм некоторых обозревателей, «Россия давно является сверхдержавой в области космических станций и вполне успешно переносит западные санкции». Стоит отметить, что успехи в военной и аэрокосмической отраслях в последнее время отмечают как российские, так и зарубежные специалисты. Так, в «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб. Также ранее стало известно, что страна вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН.