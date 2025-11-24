Каждые сутки загадочная комета приближается к нашей планете на 2 миллиона километров

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS), в воскресенье, 23 ноября, комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле ближе, чем на 300 миллионов километров. Этот уровень считается психологически важным. Межзвёздный объект в январе следующего года навсегда уйдет из нашей Солнечной системы, перед этим приблизившись к Земле на максимально близкое расстояние (предположительно, 19 декабря).

Сообщается, что каждые сутки расстояние объекта до Земли сокращается примерно на 2 миллиона километров. Проект NASA «Eyes on the Solar System» моделирует движение 3I/ATLAS. На фото показано расположение кометы (снизу) по отношению к Земле (справа) днем 24 ноября:

Объект сближается с Землей под действием гравитации нашей планеты. Ее орбитальное движение направлено почти точно в ту точку на небе, где пролетает 3I/ATLAS. Сообщается, что комета летит по касательной. Объект медленно покидает нашу Солнечную систему, и скоро окажется возле Юпитера.

В связи с этим давний сторонник инопланетного происхождения небесного тела Ави Леб накануне предположил, что 3I/ATLAS — якобы инопланетный корабль, призванный разместить на Юпитере технологические аппараты. Если бы теория Леба была верна, то этот межзвездный объект мог бы также разместить вблизи Земли некие технологические устройства. Однако сам профессор Гарварда сомневается, что наша планета могла бы быть интересна внеземной цивилизации.