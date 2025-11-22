В кабине нового OA-1K Skyraider II установлен прицел EOTech XPS3, который обычно используется на штурмовых винтовках.

Командование специальных операций США (SOCOM) потратило $3 млрд на разработку и создание нового самолёта OA-1K Skyraider II. В результате его стоимость достигла $40 млн. Это кажется довольно высокой ценой для винтового самолёта (то есть с пропеллером). Air Tractor AT-802, лежащий в основе Skyraider, обычно используется для опрыскивания сорняков, а не для сброса бомб. Появились фотографии, на которых в кабине Skyraider виден обычный прицел для наводки на цель. На OA-1K Skyraider II установлен прицел, который обычно используется на винтовках.. Источник: SOCOM / ВМС СШАРечь идет о прицеле XPS3. Именно его вооруженные силы США используют на штурмовых винтовках. В США он стоит около $650 в зависимости от модели. В отличие от других коллиматорных прицелов, Eotech использует голографическую технологию, проецируя сетку на линзу. Похожий принцип используется в индикаторе на лобовом стекле (ИЛС) в самолётах. Портал TWZ сообщает, что применен «голографический прицел Eotech, чтобы пилот мог совместить нашлемный дисплей с положением самолёта».

Разработчик самолета также подтверждает, что это не импровизация, хотя может показаться таковой: «Прицел был предусмотрен в конструкции Skyraider и установлен на каждом из них». Нашлемные дисплеи теперь входят в стандартную комплектацию многих боевых самолетов США. Они проецируют информацию в поле зрения пилота в зависимости от направления взгляда. Речь идет об идентификации вражеских целей, полетных данных и управлении оружием. Например, на ударном вертолете AH-64 Apache 30-мм пушка вращается вместе с направлением взгляда стрелка.

