Обе компании стремятся разработать совместное решение для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Германии.

Немецкое дочернее предприятие MBDA рассматривает возможность партнерства с Northrop Grumman для «укрепления потенциала противовоздушной и противоракетной обороны Германии», особенно в области управления и контроля системами. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано 18 ноября. Напомним, что Northrop Grumman разработала интегрированную систему боевого управления (IBCS), которая объединяет данные с различных многодоменных датчиков для создания максимально полной тактической картины. В частности, как поясняет Northrop Grumman, IBCS даёт «военнослужащим больше времени для оценки и реагирования на угрозы, тем самым являясь основополагающим элементом совместных, коалиционных и многодоменных операций». Эта система была уже приобретена Польшей.

В пресс-релизе компания пишет, что цель – разработать решение для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Германии. Утверждается, что Northrop Grumman обладает обширным опытом в области управления и контроля благодаря своей системе IBCS, которая хорошо зарекомендовала себя в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

В свою очередь MBDA Deutschland имеет обширный опыт в области создания систем противовоздушной обороны. У нее есть современная сеть ARANEUS и испытательный центр ПВО. ARANEUS – это модульная сеть, которая основана на IP-протоколе. Она уже находится на вооружении Бундесвера и обеспечивает простое и надежное администрирование. Как поясняет MBDA Deutschland, она позволяет легко интегрировать дополнительные системы и проводить совместные операции со странами-партнерами по НАТО.

По словам Томаса Готтшильда, управляющего директора MBDA Deutschland, «этот меморандум о взаимопонимании имеет большое значение для промышленного сотрудничества между США и Германией».