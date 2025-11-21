Боевые самолёты теперь оснащены новой радиолокационной станцией (РЛС)

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию «Ростеха», Минобороны России получило новую партию модернизованных истребителей Су-30СМ2. Самолёты были переданы Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Су-30СМ. Фото: mil.ruИстребители оборудованы новой радиолокационной станцией (РЛС), позволяющей экипажу Су-30СМ2 «видеть дальше и точнее». Радиолокационная система включает в себя несколько типов радаров, работающих в разных диапазонах и направленных в разные стороны, что значительно увеличивает вероятность обнаружения «невидимых» самолётов.

В ОАК отметили, что новейшая «система РЭБ позволяет истребителю эффективно противодействовать оружию противника». В «Ростехе» подчеркнули, что Су-30СМ2 уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий, а их лётно-технические характеристики в госкорпорации назвали «отличными». Кроме того, отмечается наличие самого нового вооружения самолётов.

Представители ОАК также заявили, что продолжается дальнейшая модернизация боевых машин, а темпы производства самолётов наращиваются. Эта серия истребителей также пользуется спросом у зарубежных партнёров. Например, Индия является крупнейшим заказчиком Су-30 (в общей сложности 272 самолёта). Индийская версия — Су-30МКИ — изначально собиралась на российском заводе в Иркутске, но со временем линия окончательной сборки и часть цепочки поставок были перенесены в Индию. Индийский Су-30МКИ до появления Rafale считались лучшими в индийских ВВС и остаются их основой по сей день.