kosmos_news
Профессор Гарварда Ави Леб по-прежнему не исключает версию искусственного происхождения 3I/ATLAS
Известный строронник теории об инопланетном происхождении 3I/ATLAS Ави Леб не удовлетворен выводами NASA и не исключил, что отколовшиеся от кометы мини-объекты могут быть небольшими зондами, выброшенными с космической станции.

19 ноября NASA провело брифинг, на котором были представлены самые полные и актуальные данные о 3I/ATLAS. В ведомстве заявили, что межзвёздный объект является кометой естественного происхождения и не опасен для Земли. Однако с выводами космического агентства не согласен известный сторонник версии об инопланетном происхождении этого «дружелюбного гостя», как его называют представители NASA. Профессор Гарварда Ави Леб поделился своими мыслями в блоге на платформе Medium.

Он внимательно изучил изображение 3I/ATLAS, полученное на основе 20 экспозиций по 100 секунд каждая. На изображении видны два узких джета, направленных навстречу друг другу и ориентированных вертикально относительно оси 3I/ATLAS-Солнце. Вместе с хвостом и антихвостом вдоль этой оси боковые линии образуют Х-образный узор. Они простираются на расстояние около миллиона километров от 3I/ATLAS.

Леб пишет, что простейшее объяснение этих прямых и узких боковых джетов заключается в том, что они представляют след газа или пыли, связанный с прямолинейным движением небольших мини-объектов, покинувших 3I/ATLAS. Если мини-объекты начали своё движение вблизи перигелия — при максимальном сближении 3I/ATLAS с Солнцем 29 октября, — они преодолели расстояние в миллион километров за 22 дня. Это соответствует скорости 500 метров в секунду относительно 3I/ATLAS.

Ученый приходит к выводу, что эти мини-объекты могут быть либо кусочками льда, отколовшимися от поверхности естественного ядра кометы, либо небольшими зондами, выброшенными с космической станции. Выброс субкомпонентов 3I/ATLAS также может объяснить Х-образную форму свечения вокруг объекта на снимке, полученном с помощью HiRISE при максимальном сближении с Марсом.

Если распад начался вблизи Марса два месяца назад, скорость выброса субкомпонентов должна составлять около 200 метров в секунду. Требуемый импульс скорости может обеспечить химический ракетный двигатель. Приливная сила Солнца слишком слаба, чтобы обеспечить такой импульс скорости за соответствующий период времени.

#космос #nasa #астрономия #комета #3i/atlas
Источник: avi-loeb.medium.com
