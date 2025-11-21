Модернизированный истребитель пятого поколения Су-57Э может очень заинтересовать зарубежных клиентов, поскольку самолет способен выступать альтернативой дорогим американским F-35

На проходящем в эти дни международном Дубайском авиасалоне Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э. Боевой самолет уже сравнивают с флагманом ВВС США F-35. Ранее потенциал экспортной модели российского истребителя отметило издание Business Insider. Внимание на Су-57Э обратил и обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик, пишет «Лента.ру». Эксперт сообщил, что Су-57 может пользоваться спросом у зарубежных клиентов (первые экземпляры уже поставлены в Алжир, идут переговоры с ВВС Индии) и выступать реальной альтернативой F-35. Тревитик подчёркивает, что российский самолёт уже проявил себя в боевых условиях, чего нельзя сказать об американской машине.

Эксперт обращает внимание на ряд усовершенствований Су-57. Известно, что он оснащён двумя двигателями. Его экспортная цена неизвестна. По имеющимся данным, она может составлять от 60 до 70 миллионов долларов и даже выше. Контракты на сервисное обслуживание и запасные части, которые обычно увеличивают фактическую цену единицы самолёта на несколько миллионов долларов, считаются дополнительными расходами.

Джозеф Тревитик пишет, что у Су-57 появился новый широкоугольный дисплей в кабине, что может привлечь зарубежных покупателей. Что касается производства истребителя в условиях западных санкций, то эксперт не видит в этом проблемы. По его словам, Россия может закупать необходимые компоненты в Китае. Военный обозреватель считает, что страны, которые не могут по разным причинам закупать американские F-35, заинтересуются российским самолётом.

Су-75 развивает максимальную скорость до 2 Маха, у F-35A — 1,6 Маха. Максимальная боевая нагрузка у российского самолёта тоже больше — 10 000 кг (по разным данным, у F-35 — от 8200 кг до 9100 кг). Немаловажным фактором считается и боеготовность истребителей. Это процентное значение, используемое для описания оперативной готовности конкретного образца военной техники. В 2024 году боеготовность F-35A составляла 51,5%. То есть из 400 самолётов F-35A ВВС США, примерно 200 были исправны, остальные проходили техническое обслуживание, ремонт или модернизацию. Нехватка запасных частей также привела к тому, что некоторые F-35 оставались на земле дольше запланированного срока.