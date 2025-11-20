Военные смогут использовать средства радиоэлектронного подавления, но меры будут задействованы лишь в тех случаях, когда никакие другие способы предотвратить опасность невозможны.

В Германии участились пролёты беспилотников неизвестного происхождения над объектами критической инфраструктуры. Согласно отчёту Федерального ведомства уголовной полиции, за первые три месяца 2025 года было зафиксировано не менее 270 случаев.

Однако конституция строго регламентирует деятельность вооружённых сил Германии на территории страны в мирное время. И, несмотря на создание подразделения внутренней безопасности, немецкая армия не имеет права сбивать неизвестные дроны, которые могут представлять опасность критически важной гражданской инфраструктуре; эта задача находится исключительно в ведении полиции. В лучшем случае она может оказать им поддержку — да и то, только если у них нет необходимых и достаточных ресурсов для проведения операций по борьбе с дронами.

Согласно новой информации, планируется реформировать закон о безопасности полетов, чтобы предоставить бундесверу возможность «бороться с беспилотниками, перехватывать их и сбивать» в случае «неминуемой опасности». Однако окончательное решение по-прежнему будет зависеть от запроса полиции и местных органов власти. Военные смогут использовать средства радиоэлектронного подавления.

При этом, уточнили в Министерстве внутренних дел, «процедуры координации и принятия решений будут значительно сокращены» благодаря предстоящему созданию «национального центра защиты от беспилотников». Это положение, в принципе, позволяет избежать необходимости внесения поправки в конституцию, поскольку относится к категории «административной помощи».