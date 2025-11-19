Сайт Конференция
kosmos_news
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
На международной авиационно-космической выставке Dubai AirShow 2025 в ОАЭ были озвучены подробности истребителя пятого поколения (характеристики, дата первого полета, место производства и пр.).

Проект российского истребителя пятого поколения Су-75 впервые был представлен в 2021 году. Его первый полёт запланирован на начало 2026 года, заявил Сергей Богдан, главный лётчик-испытатель «Сухого». Су-75 в настоящее время проходит модернизацию. После успешного первого полёта серийное производство истребителя планируется начать в 2026 году.

Источник: «Сухой»
Заявление было сделано на проходящем в настоящее время авиасалоне Dubai Airshow 2025. Там же был представлен беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75.

Александр Михеев, глава «Рособоронэкспорта», агентства, отвечающего за экспорт российских вооружений, сделал интересное заявление на Дубайском авиасалоне. По его словам, рассматривается возможность совместного с Беларусью производства истребителя, сообщают «РИА Новости».

Передача производства или его части в Беларусь и использование изготовленных там комплектующих может снизить затраты. Ещё одним преимуществом может быть то, что отказ от российских государственных контрактов позволит лучше адаптировать Су-75 к требованиям заказчика. Например, если электроника, системы радиоэлектронной борьбы и оптическое оборудование будут производиться непосредственно в Беларуси, можно будет обойти экспортные ограничения, которые в противном случае распространяются на комплектующие, производимые в России.

На Дубайском авиасалоне были представлены характеристики Су-75. Согласно документации, его максимальная взлётная масса составляет 26 тонн.
Это типично для одномоторных истребителей 4-го и 5-го поколений. Для сравнения: масса Dassault Rafale составляет 24,5 тонны, малозаметного истребителя KF-21 — 25,4 тонны, а F-35A — 31,8 тонны. Масса Су-75 может указывать на то, что «Сухой» также намерен предложить вариант для палубного базирования. Rafale M, как и F-35C, базируется на авианосцах. Для KF-21 также планируется палубный вариант.

Согласно техническому описанию, Су-75 будет развивать максимальную скорость от 1,8 до 2 Маха. Это быстрее, чем у F-35A, который официально достигает 1,6 Маха. Максимальная дальность полёта заявлена в 2800 км, как и у F-35A.

Однако максимальная боевая нагрузка несколько меньше — 7400 кг (у F-35A — 8200 кг). Как это типично для малозаметных истребителей, ракеты и бомбы размещаются во внутреннем отсеке вооружения. Это решение уменьшает эффективную площадь рассеяния и, следовательно, повышает скрытность. При необходимости под крыльями можно установить вооружение или подвесные топливные баки.

#россия #авиация #ростех #самолет #истребитель #су-75
