Срок перемещений войск планируется сократить с сорока пяти до трёх дней. Также необходимо решить еще массу логистических проблем.

Еврокомиссия (ЕК) приступила к созданию системы повышенной военной мобильности для сокращения сроков переброски войск через всю территорию Европы до трех дней. Дело в том, что уже некоторое время лица, принимающие решения в ЕС, сталкиваются с проблемой обеспечения эффективной переброски военных сил и средств в Восточную Европу. Представленный документ о военной мобильности ЕС свидетельствуют о том, что существующие решения неэффективны.

Накануне проблемы с военной мобильностью отмечала газета The Financial Times. Раздутая бюрократия, несовместимость ширины колеи дорог и плохое техническое состояние дорожной инфраструктуры – лишь некоторые из реалий, которые в последние годы представляли собой серьёзную проблему для Европейского союза и НАТО.

По словам официальных лиц ЕС, в настоящее время переброска армий из стратегических портов Западной Европы на восточный фланг НАТО может занимать до сорока пяти дней. Согласно новому плану, срок переброски войск через всю территорию Европы сократится до трех дней. Согласно отчётам, среди прочего, также срочно необходима модернизация почти 2800 ключевых объектов транспортной инфраструктуры по всему Старому Свету.

Одним из примеров повышения военной мобильности считается строительство 870-километровой железнодорожной линии в Прибалтике, которая будет адаптирована к западноевропейской ширине колеи. Проект Rail Baltica стоимостью почти 24 миллиарда евро разрабатывается с целью скорейшего предоставления Литве, Латвии и Эстонии военной помощи в случае потенциального конфликта.