Западное СМИ отмечает, что Россия способна производить и поставлять Су-57 зарубежным партнёрам, несмотря на санкции.

На проходящей в эти дни международной выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила новейшие разработки, в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э с плоским соплом и новым двигателем АЛ-51Ф1. Боевой самолет должен принять участие в лётной программе авиасалона. Неудивительно, что внимание западных СМИ приковано к российскому истребителю, который считается одним из лучших в своём роде. Его потенциал отметил и специалист по военной технике Мэтью Лох из издания Business Insider. Внимание на публикацию обратила «Лента.ру».

Эксперт пишет, что российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) только буквально на днях поставила зарубежному партнёру два истребителя Су-57Э. Представители ОАК не озвучили покупателя, однако Мэтью Лох предположил, что речь идёт о ВВС Алжира. Известно, что в этом году российская промышленность в лице «Ростеха» также предлагала Су-57Э Индии.

Автор публикации в связи с этим отмечает, что российский ВПК имеет «потенциал для производства и поставки современных истребителей». По его словам, западные санкции не смогли навредить военной промышленности России. Попытки ограничить доступ Москвы к комплектующим и технологиям не привели к стагнации авиастроительной отрасли. Специалист, однако, добавил, что экспортный вариант Су-57 пока доступен в ограниченном количестве.

Business Insider сообщает, что кроме России только две страны могут похвастаться истребителями новейшего поколения: США (F-35 Lightning II и F-22 Raptor) и Китай (Chengdu J-20 и Shenyang J-35).