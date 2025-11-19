Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Марокко подтвердило покупку десяти вертолетов H225M Caracal у Airbus Helicopters
Французские военно-транспортные вертолёты должны заменить вертолёты Puma, которые эксплуатируются уже более сорока лет.

В октябре 2024 года предполагалось, что Марокко подтвердит заказ на восемнадцать многоцелевых вертолетов H225M Caracal у французской Airbus Helicopters на сумму около 800 миллионов евро. Однако контракт так и не был подписан, поскольку переговоры, начатые тремя годами ранее, не увенчались успехом.
Однако в сентябре этого года переговоры вступили в завершающую стадию, совпав с запуском инициативы Франции и Марокко, направленной на укрепление промышленного сотрудничества в оборонной сфере. Компания Airbus Helicopters согласилась открыть в Марокко центр технического обслуживания и ремонта техники.

Министерство обороны Марокко окончательно подтвердило заказ на десять вертолётов H225M Caracal, объявила в пресс-релизе 18 ноября Airbus Helicopters. Сумма контракта, которая также включает в себя услуги по поддержке и техническому обслуживанию, не разглашается.

В частности, эти десять вертолётов H222M Caracal будут поставлены ВВС Марокко, которые станут использовать их для выполнения боевых поисково-спасательных операций. Они заменят вертолёты Puma, которые эксплуатируются уже более сорока лет, заявили в Airbus Helicopters.

«H225M пользуется большим успехом на рынке. Этот заказ подтверждает репутацию H225M как вертолёта, идеально подходящего для проведения боевых миссий, поисково-спасательных операций и специальных операций по всему миру», — заявил Бруно Эвен, генеральный директор Airbus Helicopters.

Вертолёты Caracal, заказанные ВВС Марокко, смогут нести пулемёты и систему радиоэлектронной борьбы для самозащиты, уточняет Airbus Helicopters. Напомним, что производитель присутствует в Марокко уже более семидесяти лет через свою дочернюю компанию Airbus Atlantic, которая специализируется на сборке сложных металлических узлов и обслуживании авионики.

#вертолет #марокко #airbus helicopters #caracal #h225m
Источник: airbus.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
2
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
1
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
4
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
ВС Польши впервые перебросили 30-тонные РСЗО Homar-K к месту учений по воздуху на Ан-124
2
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
На выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э
+
Россия предлагает на экспорт версию Су-57Э с малозаметными соплами
+
Microsoft ответила на критику пользователей в отношении Windows и пообещала исправить проблемы
2
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
2
Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии
+
Новым героем Overwatch 2 стала Вендетта — гладиаторша с огромным мечом
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
11
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
5
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
23
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
+
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
21
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

Iezon Din'alt
06:28
ты экономику, планирование и маркетинг в детском садике изучала?! xDDDDDDD нет слов.. какую же тупость несешь...я бы на пальцах обьяснил, но не вижу смысла, потому что не поймешь. Скажу только одну ис...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Сергей Петров
04:58
Ну получается ты не шаришь в этой теме, потому что Старкрафт 2 это лучшая стратегия из тех что вышли после варика 3, героев и старкрафта первого
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Сергей Петров
04:55
Я бы сюда добавил Age of mythology Retold, супер вкуснятина
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
ark-bak
04:13
Казаки
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
aiursun
02:38
Ну то есть не зря я летом взял 2*32 DDR4 за 10к. А ведь думал чуть подождать и взять сборку на ddr5.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
aiursun
02:29
За 300% прибыли капиталист...
Первые два истребителя пятого поколения Су-57Э переданы иностранному заказчику
LastAtlant
01:16
пусть сначала авито осмотрят на предмет подавляющей монополии
ФАС начала проверку скидок на маркетплейсах
Я - Константин
00:51
Спасибо
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Дмитрий Захаров
00:21
Так обновление с 7, 8 на 10 было бесплатно, с 7, 8, 10 на 11 тоже. Кому вообще нужны эти активаторы
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
Никита Абсалямов
00:12
Т.е. незачем... понятно, я так и поступил.
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter