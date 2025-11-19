Французские военно-транспортные вертолёты должны заменить вертолёты Puma, которые эксплуатируются уже более сорока лет.

В октябре 2024 года предполагалось, что Марокко подтвердит заказ на восемнадцать многоцелевых вертолетов H225M Caracal у французской Airbus Helicopters на сумму около 800 миллионов евро. Однако контракт так и не был подписан, поскольку переговоры, начатые тремя годами ранее, не увенчались успехом.

Однако в сентябре этого года переговоры вступили в завершающую стадию, совпав с запуском инициативы Франции и Марокко, направленной на укрепление промышленного сотрудничества в оборонной сфере. Компания Airbus Helicopters согласилась открыть в Марокко центр технического обслуживания и ремонта техники.

Министерство обороны Марокко окончательно подтвердило заказ на десять вертолётов H225M Caracal, объявила в пресс-релизе 18 ноября Airbus Helicopters. Сумма контракта, которая также включает в себя услуги по поддержке и техническому обслуживанию, не разглашается.

В частности, эти десять вертолётов H222M Caracal будут поставлены ВВС Марокко, которые станут использовать их для выполнения боевых поисково-спасательных операций. Они заменят вертолёты Puma, которые эксплуатируются уже более сорока лет, заявили в Airbus Helicopters.

«H225M пользуется большим успехом на рынке. Этот заказ подтверждает репутацию H225M как вертолёта, идеально подходящего для проведения боевых миссий, поисково-спасательных операций и специальных операций по всему миру», — заявил Бруно Эвен, генеральный директор Airbus Helicopters.

Вертолёты Caracal, заказанные ВВС Марокко, смогут нести пулемёты и систему радиоэлектронной борьбы для самозащиты, уточняет Airbus Helicopters. Напомним, что производитель присутствует в Марокко уже более семидесяти лет через свою дочернюю компанию Airbus Atlantic, которая специализируется на сборке сложных металлических узлов и обслуживании авионики.