kosmos_news
Bentley представила новую версию суперкара Supersports спустя 100 лет после появления оригинала
Британский производитель подтвердил выпуск новой версии Supersports на базе роскошного автомобиля Continental GT. Приём заказов откроется в марте 2026 года.

Спустя 100 лет после запуска первой модели «Super Sports», производитель автомобилей премиум-класса Bentley, работающий под эгидой Volkswagen AG с 1998 года, представил четвёртую версию — на этот раз под слегка изменённым названием Supersports.

Новая версия, выпущенная ограниченной серией 500 экземпляров и основанная на автомобиле Continental GT, впервые разработана с учётом потребностей водителя. В салоне теперь только два места. Bentley заявляет, что автомобиль весит менее двух тонн благодаря кузову, специально разработанному для снижения веса и уменьшения центра тяжести.

Стандартная комплектация включает керамические тормоза, новые 22-дюймовые кованые диски Manthey Racing и полноразмерную титановую выхлопную систему Akrapovič. В качестве опции доступны шины Pirelli Trofeo RS. В шасси и кузов интегрированы функциональные аэродинамические элементы: новый передний фартук с большим передним сплиттером, карбоновые накладки на пороги, боковые юбки, вставки на крыльях, диффузор заднего бампера и регулируемое заднее антикрыло.

Крыша из углеродного волокна способствует снижению веса. В задней части автомобиля присутствуют элементы из углеродного волокна и кожи. Салон имеет двухместную компоновку с выраженными спортивными сиденьями, которые расположены ниже обычного из-за более спортивного дизайна автомобиля.

Bentley предлагает различные варианты отделки салона, включая монохромные, двухцветные и трехцветные варианты; наиболее распространенными материалами, по заявлению производителя, являются кожа, Dinamica и карбон.

Новая модель продолжает традицию, зародившуюся ровно 100 лет назад. Название «Super Sports» впервые было использовано в 1925 году и тогда относилось к первому Bentley, который разогнался до скорости свыше 160 км/ч. С тех пор вышло три поколения Super Sports: первая версия была представлена в 2009 году и оснащалась двигателем W12. В 2010 году появился кабриолет, а в 2017/2018 годах Bentley выпустила ещё одну версию, которая по своим характеристикам превосходила текущую модельную линейку.

Технические характеристики, данные о производительности и расходе топлива будут опубликованы позднее. Согласно предоставленным ключевым данным, приём заказов ожидается в марте 2026 года, а производство – в четвёртом квартале 2026 года. Цену пока не объявили, но для сравнения, GT Speed стоит от 300 000 фунтов стерлингов (25 млн. рублей).

#автомобили #суперкар #bentley #спортивный автомобиль #supersports
Источник: dgl.ru
Сейчас обсуждают

Евгений Спицын
15:07
все фильмы под копирку, что монтекристо, что дракула, пафосная хрень, натянутая на реализм
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
Docent
14:55
С нынешними ценами на DDR5 проще и дальше на АМ4 сидеть...
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Izbranniy
14:45
ну, кто спортом занимается обычно нагишом не купаются))
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
si-cat
14:42
"..Тут также схема построена по формуле 12+2+1 ..." На обеих 850ых Мусях не 12, а 6 удвоено-параллельных фаз, о чём честно и написано: Duet-Rail.
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
nonses84
14:41
Если Стим выпустит нормальный рабочий Линукс клиент для игр, с возможностью установки не только Стим игр, я думаю майки потеряют очень много пользователей.
Tesla начнёт отказываться от китайских компонентов в автомобилях производимых в США
Никита Абсалямов
14:37
Ну это мы вряд ли узнаем, ибо GTX 200 это мёртворождённое семейство видеокарт и нынче их в рабочем состоянии найти затруднительно.
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Mallory
14:35
Употреблять "putty" и "проще жить" в одном посте довольно смешно. Хотя, если конечно человек не видел ничего слаще морковки, то putty будет ему казаться удобным.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
dimkahon
14:33
Дак не включай трассировку, в чем проблемы? Пока еще можно! А вообще это нытье идет еще с 90-х. То ускорители не нужны - я в софтварном режиме поиграю, то шейдеры не нужны, без них обойдемся, теперь в...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
nonses84
14:26
Надо было в свое время вкладываться в разработки, а не в жёсткую рекламу. Я теперь этим п..запасам, вообще не буду верить, только если общие тесты будут показывать их привосходство.
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
dimkahon
14:23
Как мы видим, платформы на C2D сильно ограничены GTS 250. А вот на GTX 280 была бы другая картина!
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
