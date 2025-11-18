Британский производитель подтвердил выпуск новой версии Supersports на базе роскошного автомобиля Continental GT. Приём заказов откроется в марте 2026 года.

Спустя 100 лет после запуска первой модели «Super Sports», производитель автомобилей премиум-класса Bentley, работающий под эгидой Volkswagen AG с 1998 года, представил четвёртую версию — на этот раз под слегка изменённым названием Supersports.

Новая версия, выпущенная ограниченной серией 500 экземпляров и основанная на автомобиле Continental GT, впервые разработана с учётом потребностей водителя. В салоне теперь только два места. Bentley заявляет, что автомобиль весит менее двух тонн благодаря кузову, специально разработанному для снижения веса и уменьшения центра тяжести.

Стандартная комплектация включает керамические тормоза, новые 22-дюймовые кованые диски Manthey Racing и полноразмерную титановую выхлопную систему Akrapovič. В качестве опции доступны шины Pirelli Trofeo RS. В шасси и кузов интегрированы функциональные аэродинамические элементы: новый передний фартук с большим передним сплиттером, карбоновые накладки на пороги, боковые юбки, вставки на крыльях, диффузор заднего бампера и регулируемое заднее антикрыло.

Крыша из углеродного волокна способствует снижению веса. В задней части автомобиля присутствуют элементы из углеродного волокна и кожи. Салон имеет двухместную компоновку с выраженными спортивными сиденьями, которые расположены ниже обычного из-за более спортивного дизайна автомобиля.

Bentley предлагает различные варианты отделки салона, включая монохромные, двухцветные и трехцветные варианты; наиболее распространенными материалами, по заявлению производителя, являются кожа, Dinamica и карбон.

Новая модель продолжает традицию, зародившуюся ровно 100 лет назад. Название «Super Sports» впервые было использовано в 1925 году и тогда относилось к первому Bentley, который разогнался до скорости свыше 160 км/ч. С тех пор вышло три поколения Super Sports: первая версия была представлена в 2009 году и оснащалась двигателем W12. В 2010 году появился кабриолет, а в 2017/2018 годах Bentley выпустила ещё одну версию, которая по своим характеристикам превосходила текущую модельную линейку.

Технические характеристики, данные о производительности и расходе топлива будут опубликованы позднее. Согласно предоставленным ключевым данным, приём заказов ожидается в марте 2026 года, а производство – в четвёртом квартале 2026 года. Цену пока не объявили, но для сравнения, GT Speed стоит от 300 000 фунтов стерлингов (25 млн. рублей).