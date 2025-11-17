Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Эксперты BBC обнаружили в продаже гаджеты для угона автомобилей с системами бесключевого доступа
Такое устройство можно легально купить в интернете за несколько тысяч фунтов.

Многие автопроизводители оснащают машины так называемыми бесключевыми системами, которые позволяют открывать двери, запускать двигатель и выполнять другие действия без использования физического ключа. Однако у этой технологии есть недостаток: её можно обойти.

Угонщики всё чаще используют узкоспециализированные электронные устройства для угона автомобилей с системами бесключевого доступа. BBC обнаружила прайс-листы на такие устройства, которые продаются по цене до 20 000 фунтов.

Эти устройства позволяют злоумышленникам перехватывать сигнал ключа автомобиля. По сути, они действуют как усилители сигнала. Некоторые из этих устройств имеют дополнительные функции, облегчающие угон. Например, некоторые могут глушить сигналы GPS, чтобы предотвратить отслеживание украденного автомобиля.

С юридической точки зрения, продажа таких устройств легальна в большинстве стран. Однако вскоре ситуация изменится, по крайней мере, в Великобритании. Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2024 году было угнано более 100 000 автомобилей. По данным Admiral Insurance, от 60 до 70 процентов краж в прошлом году были связаны с автомобилями с системами бесключевого доступа.

Премиальные бренды, такие как Lamborghini и Maserati, особенно пострадали, поскольку для угона их автомобилей предлагаются специальные инструменты. Случай из Вулверхэмптона недавно продемонстрировал эффективность этих гаджетов: ворам понадобилось всего две минуты, чтобы перехватить сигнал и угнать автомобиль, пока владельцы спали.

Нил Томас, специалист по отслеживанию транспортных средств, объясняет, что организованные банды также сдают дорогостоящие устройства в аренду за высокую плату. Эти вложения быстро окупаются для преступников, поскольку они могут угонять до 10 автомобилей в неделю.

#автомобили #великобритания #кибербезопасность #угон
Источник: bbc.com
Сейчас обсуждают

Мистер правдоруб
20:27
Будет ли к тому году Франция? С этой петушатней явно не все в порядке, поделили не убитого медведя в обход остальных стран! Спасибо мудакам из правительства РФ, что деньги за бугор отправили! Хоть евр...
Украина и Франция подписали меморандум о намерениях поставки 100 истребителей в течение 10 лет
Сергей Анатолич
20:07
ВВС пусть $5млд отдать Трампу готовится, а не занимается всякой хренью.🤣
Эксперты BBC обнаружили в продаже гаджеты для угона автомобилей с системами бесключевого доступа
Сергей Анатолич
20:05
Да жалко, что не в течение 100 лет! Через пять лет ни макрона ни зели у власти точно не будет, хотя зели может не будет и на свете. Будет ли к тому времени украина? Большой вопрос.
Украина и Франция подписали меморандум о намерениях поставки 100 истребителей в течение 10 лет
Alagar81
20:02
120 fps вместо 140-150 я переживу )
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
no_fate
19:57
Наши поезда самые поездатые поезда в мире, никто не перепоездит наши поезда.
В России представили прототип терминала спутниковой связи для поездов
valderm
19:40
компьютерное железо всегда дорожает к школе и к новому году, а дешевеет после 8 марта и к сезону отпусков на море ...
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Bezmolvie
19:07
чё кудах опять покукарекать решил? да... меня не интересую ваши пк...это детские игрушки. у мужиков по веслей развлечение есть ( фото ниже ) а ты дальше в мониторчик смотри кудах уо. и воюй со свои б...
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
VRoman
18:59
Получается что Xeon 654 работает на уровне древнего 12900К работающего в режиме 8+0 и набирающего 2794 / 14074 баллов. Или у них Линукс настолько тормозит? https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9425275
В сеть попала информация о процессорах Intel Xeon 600 Granite Rapids-WS
Breeder
18:58
Точно 32 мб? Мы играли на сис с 8 иб видеопамяти и нормальным фпс , а уж про СТБ велосити 100 вуду 3 и говорить нечего, тоже на 8мб.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
VRoman
18:49
Как же правительство убиавает бизнес требуя бумажек лицензий, которые не получить в течении одного дня.
Градостроительный симулятор Cities Skylines II переходит под управление нового разработчика
