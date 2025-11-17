Такое устройство можно легально купить в интернете за несколько тысяч фунтов.

Многие автопроизводители оснащают машины так называемыми бесключевыми системами, которые позволяют открывать двери, запускать двигатель и выполнять другие действия без использования физического ключа. Однако у этой технологии есть недостаток: её можно обойти.

Угонщики всё чаще используют узкоспециализированные электронные устройства для угона автомобилей с системами бесключевого доступа. BBC обнаружила прайс-листы на такие устройства, которые продаются по цене до 20 000 фунтов.

Эти устройства позволяют злоумышленникам перехватывать сигнал ключа автомобиля. По сути, они действуют как усилители сигнала. Некоторые из этих устройств имеют дополнительные функции, облегчающие угон. Например, некоторые могут глушить сигналы GPS, чтобы предотвратить отслеживание украденного автомобиля.

С юридической точки зрения, продажа таких устройств легальна в большинстве стран. Однако вскоре ситуация изменится, по крайней мере, в Великобритании. Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2024 году было угнано более 100 000 автомобилей. По данным Admiral Insurance, от 60 до 70 процентов краж в прошлом году были связаны с автомобилями с системами бесключевого доступа.

Премиальные бренды, такие как Lamborghini и Maserati, особенно пострадали, поскольку для угона их автомобилей предлагаются специальные инструменты. Случай из Вулверхэмптона недавно продемонстрировал эффективность этих гаджетов: ворам понадобилось всего две минуты, чтобы перехватить сигнал и угнать автомобиль, пока владельцы спали.

Нил Томас, специалист по отслеживанию транспортных средств, объясняет, что организованные банды также сдают дорогостоящие устройства в аренду за высокую плату. Эти вложения быстро окупаются для преступников, поскольку они могут угонять до 10 автомобилей в неделю.