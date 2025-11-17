Незадолго до своего ухода из Berkshire Hathaway Уоррен Баффет приобрел значительное количество акций материнской компании Google, что может говорить о потенциале технологического гиганта.

Уоррен Баффет никогда не был большим сторонником акций технологических компаний. Производитель iPhone Apple, занимающий крупнейшую долю в портфеле холдинговой компании Berkshire Hathaway, рассматривался 95-летним уходящим генеральным директором скорее как производитель потребительских товаров. А в последнее время инвестор вообще не инвестировал ни в какие акции на фоне нестабильности рынка.

Однако незадолго до своего запланированного ухода от руководства Berkshire Hathaway в конце 2025 года легенда инвестиций Баффетт вновь сделал крупную инвестицию в технологическую фирму: Alphabet, материнскую компанию Google.

Эта информация взята из документов, поданных финансовой компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно заявлению, Баффет в третьем квартале 2025 года приобрёл акции Alphabet на сумму почти 4,34 млрд долларов.

По состоянию на 17 ноября 2025 года стоимость акций Alphabet, принадлежащих Berkshire Hathaway, уже составляла 5,2 млрд долларов. Новость об инвестициях Баффета привела к росту их стоимости на 5% до начала торгов.

То, что Баффет выбрал Alphabet для, вероятно, своего последнего крупного приобретения, неудивительно, учитывая заявление его покойного соратника Чарли Мангера. По словам Мангера, он и Баффет сожалели, что не включили акции Google в свои портфели ещё в 2019 году. Однако инсайдеры предполагают, что за сделкой мог стоять Грег Абель, назначенный преемником Баффета.

В целом, Баффетт вновь проявил осторожность в отношении инвестиций Berkshire Hathaway. Двенадцатый квартал подряд компания продает больше, чем покупает. Объем наличных средств достиг нового рекордного максимума, составив почти 382 миллиарда долларов на конец сентября 2025 года. Пока неизвестно, как преемник Баффета, Абель, будет распоряжаться деньгами с 2026 года.