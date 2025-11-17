Известно, что Су-57Э примет участие в лётной программе авиасалона.

Истребитель пятого поколения Су-57 считается одним из лучших в своём роде. Эффективность самолёта признают как авиаэксперты, так и руководители крупных медиакорпораций. Так, недавно генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что за рубежом, в том числе в Китае проявляют большой интерес к разработке российских специалистов. Поэтому неудивительно, что экспортная модель была представлена посетителям международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025. Все желающие смогли сфотографироваться с боевым самолетом.

Производитель «Сухой» разработал отдельный вариант самолёта для экспорта, получивший обозначение Су-57Э. Точные отличия от базовой версии неизвестны, однако очевидно, что он может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Также сообщается, что Су-57Э примет участие и в лётной программе Dubai Airshow 2025.

Предполагается, что он несколько урезан и оснащен другой системой опознавания «свой-чужой», а также англоязычными дисплеями в кабине. Также возможно, что экспортная модель будет оснащена сторонним вооружением. В этом году Россия объявила об успешной продаже Алжиру этой боевой машины. Ранее российская промышленность в лице «Ростеха» предлагала Индии Су-57Э.

Напомним, Россия позиционирует Су-57 как своего рода «чудо-самолёт». Например, информационное агентство ТАСС писало о его «непревзойденных возможностях». Президент России Владимир Путин назвал его «лучшим самолётом в мире».