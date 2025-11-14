Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
ВВС стран Северной Европы планируют развернуть более 200 истребителей нового поколения к 2030 году
Сотрудничество стран Северной Европы (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Ирландия) в планировании и проведении воздушных операций будет углубляться.

К 2030 году в составе создаваемых ВВС стран Северной Европы будет более 200 истребителей нового поколения, способных к совместным операциям, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, принимавший министров обороны стран Северной Европы в Хельсинки.
Источник: Lockheed MartinПо словам Хяккянена, в проекте «достигнут значительный прогресс», и создаваемые ВВС будут способны к «совместным операциям как в мирное время, так и в кризисных ситуациях».

В министерской встрече в Хельсинки, состоявшейся 12 и 13 ноября в рамках председательства Хельсинки в Североевропейском оборонном сотрудничестве (Nordefco), в состав которого входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия, также приняли участие командующие вооруженными силами соответствующих стран. Финский министр указал, среди прочего, на возможность проведения совместных трансграничных операций при любых обстоятельствах.

«Это критически важно для укрепления сдерживания и обороны северного региона НАТО», — подчеркнул он.

Финляндия заказала у США 64 новых истребителя F-35 Lightning II, которые постепенно, начиная с 2026 года, заменят устаревшие F/A-18 Hornet, находящиеся на вооружении с 1990-х годов. Норвегия уже заменила свои F-16 современными истребителями F-35, а Дания находится в процессе замены.

Предполагается, что к концу десятилетия в этих трёх странах будет в общей сложности около 140 истребителей пятого поколения F-35. Между тем, ВВС Швеции располагают примерно 100 истребителями Saab Jas 39 Gripen отечественного производства и заказали ещё. А вот у Исландии нет собственных ВВС.

Проект создания ВВС стран Северной Европы, реализуемый после вступления Финляндии и Швеции в НАТО (в 2023 и 2024 годах соответственно), стал частью реализации архитектуры безопасности на севере и создания так называемой «скандинавской крепости» против возможных опасностей с востока.

#истребители #самолеты #ввс #скандинавия
Источник: yenisafak.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
3
Street Fighter 6 официально больше не поддерживается на Windows 10
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
+
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
Второй пилот выдал себя за командира экипажа и даже летал для Lufthansa
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
96
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
13
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
20
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
67
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
14
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1

Сейчас обсуждают

Mallory
19:26
И ведь он так и не ответил чем же его "Я кладу движок godot вот по этому пути, чтобы другие приложения его забирали, вместо того чтобы его класть к каждому приложению" принципиально отличается от "веч...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Виталий Крюков
19:21
Может, проще будет просто откладывать эти деньги себе на счет или дома в копилку? Выгоднее получается. Или я не прав? А тут я дяде (тете) деньги отдаю, а они мне (наверное, возможно, будем надеяться) ...
Самозанятым предложили два варианта оплаты больничных
Любое Имя
19:16
А ты значит хохлобот
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Dim Mid
19:06
почему цену не писали
Обзор материнской платы ASUS Rampage III Black Edition
corsi
19:05
Как мы видим, все 8 ядер от дырового блогера - или оверпрайс, или устаревшее говно. А так же дырявый рекламодрочер ни одной картинки из интернета стащить не удосужился, что бы подтвердить, как его "бо...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Любое Имя
19:01
Интнресно на сайте ixbt.com ,чуть что отечественное там все почти комментарии негативные
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
Любое Имя
19:00
Дичь какая-то
Исследователь из Шотландии разыскала фрагменты Камня Судьбы, расколотого при похищении в 1950 году
Любое Имя
18:57
Мечта дроновода.Они как от дронов будут защищатся?
Румыния может закупить боевые машины пехоты KF41 Lynx у Германии
Archimedes
18:54
Ждём ускорения сертификации - двумя бортами она должна идти быстрее.
Второй опытный импортозамещённый лайнер МС-21 успешно пролетел 4 300 км из Иркутска в Жуковский
Евгений Васютин
18:48
я агетирую не за стим машин, а против приложения xbox - это немножко другое
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter