Сотрудничество стран Северной Европы (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Ирландия) в планировании и проведении воздушных операций будет углубляться.

К 2030 году в составе создаваемых ВВС стран Северной Европы будет более 200 истребителей нового поколения, способных к совместным операциям, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, принимавший министров обороны стран Северной Европы в Хельсинки.

Источник: Lockheed MartinПо словам Хяккянена, в проекте «достигнут значительный прогресс», и создаваемые ВВС будут способны к «совместным операциям как в мирное время, так и в кризисных ситуациях».

В министерской встрече в Хельсинки, состоявшейся 12 и 13 ноября в рамках председательства Хельсинки в Североевропейском оборонном сотрудничестве (Nordefco), в состав которого входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия, также приняли участие командующие вооруженными силами соответствующих стран. Финский министр указал, среди прочего, на возможность проведения совместных трансграничных операций при любых обстоятельствах.

«Это критически важно для укрепления сдерживания и обороны северного региона НАТО», — подчеркнул он.

Финляндия заказала у США 64 новых истребителя F-35 Lightning II, которые постепенно, начиная с 2026 года, заменят устаревшие F/A-18 Hornet, находящиеся на вооружении с 1990-х годов. Норвегия уже заменила свои F-16 современными истребителями F-35, а Дания находится в процессе замены.

Предполагается, что к концу десятилетия в этих трёх странах будет в общей сложности около 140 истребителей пятого поколения F-35. Между тем, ВВС Швеции располагают примерно 100 истребителями Saab Jas 39 Gripen отечественного производства и заказали ещё. А вот у Исландии нет собственных ВВС.

Проект создания ВВС стран Северной Европы, реализуемый после вступления Финляндии и Швеции в НАТО (в 2023 и 2024 годах соответственно), стал частью реализации архитектуры безопасности на севере и создания так называемой «скандинавской крепости» против возможных опасностей с востока.