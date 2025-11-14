Извержение красного карлика было настолько быстрым и интенсивным, что могло лишить близлежащие планеты атмосферы, что имеет очевидные неприятные последствия для поиска обитаемых миров.

Исследователи уже давно пытаются обнаружить и изучить корональные выбросы массы у далёких звёзд. Как показывает недавно опубликованное исследование, им это удалось. Однако результат удивил даже учёных: по-видимому, извержение красного карлика было настолько сильным, что могло сделать близлежащие экзопланеты непригодными для жизни.

Наше Солнце — не единственная звезда, способная к корональным выбросам массы. У других звёзд подобные события могут иметь разрушительные последствия для близлежащих планет. Значит, по-видимому, для возникновения жизни недостаточно, чтобы планета вращалась вокруг звезды на нужном расстоянии — сама звезда также не должна испускать слишком разрушительных извержений.

Согласно исследованию, выброшенный материал устремился в космос со скоростью около 2400 километров в секунду — экстремальной скорости, которую солнечные корональные выбросы массы достигают лишь примерно в одном из 2000 извержений. Это означает, что извержение было настолько плотным и энергичным, что оно могло бы легко уничтожить атмосферу планеты, вращающейся близко к ней.

Ученые зафиксировали это событие с помощью сети радиотелескопов Low Frequency Array (LOFAR): выбрасываемая высокоэнергетическая плазма проходит через внешние слои звезды, создавая ударную волну с характерным радиоизлучением.

«Такого радиосигнала не было бы, если бы вещество не полностью покинуло магнитный пузырь звезды», — заявил член команды Джо Каллингем в интервью Eurekalert.

Другими словами, это самый настоящий корональный выброс массы. Красные карлики считаются самым распространённым классом звёзд в Млечном Пути и основными источниками потенциально обитаемых экзопланет. Однако, если такие звёзды регулярно выбрасывают экстремальные корональные выбросы массы, то жизнь на таких планетах вряд и может зародиться.

Без защитной атмосферы отсутствует основа для существования жидкой воды на поверхности. По-видимому, космическая погода вокруг небольших звёзд может быть ещё более экстремальной, чем считалось ранее. Это, в свою очередь, означает, что существование жизни в их обитаемой зоне становится значительно менее вероятным.