Учения противовоздушной обороны (ПВО) с участием 1,3 тысячи военнослужащих, включая военных из Швеции и Великобритании, и 400 единиц техники стартовали на западе страны.

Важнейшие учения ПВО года начались во вторник, 11 ноября, на западном побережье Финляндии, над Ботническим заливом. В них участвуют более 1300 военнослужащих, 400 единиц техники, 20 самолётов, два вертолёта и беспилотники. Также задействованы подразделения из Великобритании и Швеции. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

Цель международных учений — отработка совместимости и методов ведения боевых действий с союзниками, заявили Вооружённые силы Финляндии.

Учения начались на полигоне на полуострове недалеко от Кокколы (примерно в 180 км к северу от Ваасы), а опасная зона (куда могут долететь снаряды) простирается примерно на 50 км вглубь Ботнического залива. Учения продлятся до 20 ноября.

Эти учения интересны в контексте отношений Хельсинки с Москвой. Финляндия — член ЕС и НАТО. Страна имеет самую протяжённую границу с Россией. Позиция Финляндии в отношении России неоднозначная. Так, на днях бывший президент Финляндии Ниинистё призвал европейских лидеров вести прямые переговоры с Россией, а игнорирование Москвы он назвал «абсурдом».