Такое мнение высказал сопредседатель одной из самых влиятельных в бундестаге партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Тино Хрупалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил, что Польша, а не Россия представляет потенциальную угрозу для Берлина. Он добавил, что в настоящее время существуют «двойные стандарты» в отношении атаки газопровода «Северный поток».

«В настоящее время я не вижу угрозы для Германии со стороны России», — заявил Хрупалла во вторник вечером, 11 ноября, в программе Маркуса Ланца на немецком государственном телеканале ZDF.

Хрупалла является сопредседателем партии вместе с Алисой Вайдель. АдГ — крупнейшая оппозиционная партия в нынешнем бундестаге. Хрупалла предположил, что любая страна может стать угрозой для Германии.

«Конечно, Польша тоже может стать для нас угрозой», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

По его словам, сейчас существуют двойные стандарты в отношении газопровода «Северный поток». Польша не выдала разыскиваемого преступника (гражданина Украины, в экстрадиции которого было отказано Окружным судом Варшавы). Правительство Германии никак на это не отреагировало.

На вопрос ведущего, считает ли он, что Польша потенциально так же опасна для Германии, как и Россия, Хрупалла ответил утвердительно. Он также подчеркнул, что «экономические интересы Польши отличаются от интересов Германии».

Что касается России, Хрупалла заявил, что «рассуждает с точки зрения немецкого политика, руководствуясь тем, что хорошо для Германии».

«Путин мне ничего плохого не сделал», — добавил он.

Лидер АдГ также заявил, что нет никаких доказательств того, что беспилотники, появляющиеся над территорией Германии, были российскими. Если канцлер Германии Фридрих Мерц считает так, он должен представить доказательства, потребовал Хрупалла.

Тем временем внутри АдГ обостряется конфликт из-за отношений с Россией. Депутат Райнер Ротфус из Баварии выразил несогласие с руководством партии. Он получил разрешение внешнеполитического ведомства своей партии на поездку в Сочи, но позже выяснилось, что в его заявке скрывался тот факт, что одним из его собеседников был бывший президент России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя АдГ Маркус Фронмайер также анонсировал визит в Москву весной 2026 года. После волны критики со стороны христианских демократов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) политик подчеркнул, что пока не имеет конкретных планов.

На февральских парламентских выборах АдГ получила 20,8% голосов, став второй по величине политической силой в Германии после ХДС/ХСС с 28,5%. В текущих опросах АдГ (25-26%) идёт практически вровень с ХДС/ХСС (24-27%).

