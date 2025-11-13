Вспышка на Солнце вызвала очень сильную магнитную бурю планетарного масштаба. Она обрушилась на Землю в ночь на 12 ноября.

11 ноября на Солнце произошло мощное извержение. Оно стало самым сильным в этом году и, вероятно, самым интенсивным с октября 2024 года. Как сообщают СМИ, это привело к сбоям в радиосвязи в Европе и Африке. Также мощная магнитная буря в ночь на 12 ноября вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать даже на юге Европы. Визуально это, безусловно, красивое зрелище. Однако особенно сильные магнитные бури могут иметь негативные последствия и на Земле, поэтому власти пристально следят за этими извержениями.

Источник: NASA

Солнечные вспышки, также известные как солнечные извержения, представляют собой, как правило, выбросы энергии. Они испускают в основном энергию и рентгеновское излучение. Текущая солнечная вспышка произошла в регионе AR4274 и была классифицирована как класс X5.1. Класс X — это наивысший класс, к которому могут относиться подобные события. Число после X указывает на интенсивность солнечной вспышки.

Эта солнечная вспышка также имела последствия для Земли. Высокочастотная радиосвязь была нарушена по всей Африке и Европе на освещённой солнцем стороне Земли. Явление может оказать сильное влияние на электроприборы и вывести их из строя — такие случаи в истории уже бывали.

Это связано с тем, что извержение вызвало рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, направленное в сторону Земли. Это привело к ионизации верхних слоёв атмосферы, что привело к ухудшению передачи радиосигналов.

В последние дни в регионе AR4274 уже происходили интенсивные солнечные вспышки, например, 9 и 10 ноября. Эти вспышки также сопровождались корональными выбросами массы. В отличие от солнечных вспышек, корональные выбросы массы связаны с высвобождением заряженных частиц.

Когда масса, выброшенная Солнцем во время извержения, сталкивается с магнитным полем Земли, это называется солнечной или геомагнитной бурей. По данным СМИ, мощная солнечная вспышка также спровоцировала магнитную бурю, которая достигла Земли ночью 12 ноября. В результате во многих регионах наблюдались полярные сияния.

Полярное сияние, как сообщается, можно было наблюдать даже в регионах, близких к Экватору. Такое явление ночью 12 ноября было запечатлено в Австрии — прямо над обсерваторией:

Текущая магнитная буря является самой сильной из зарегистрированных в этом году. В отличие от солнечной вспышки, её интенсивность классифицируется по пятибалльной шкале G. В данном случае солнечная буря достигла уровня G4 и стала третьей по силе в текущем солнечном цикле.

Эксперты пишут, что последствия были особенно значительными, поскольку быстро движущаяся солнечная буря последовала сразу за предыдущей, создав своего рода эффект скользящего потока. Более того, эти две солнечные бури взаимодействовали непосредственно перед достижением Земли.

Сейчас наблюдается пик так называемого 11-летнего солнечного цикла. Во время этой фазы Солнце генерирует больше магнитных полей. Ожидается, что эта фаза продлится до 2026 года. С 2027 года она снова будет ослабевать до начала следующего цикла в начале 2030-х годов.