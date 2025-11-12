Новые боевые разведывательные машины (БРМ) британской армии достигли начальной боевой готовности, что означает, что они смогут участвовать в операциях за пределами Великобритании.

Подразделение оборонного оборудования и обеспечения (DE&S), подчиняющееся Министерству национальной обороны Великобритании, объявило, что его новые боевые разведывательные машины Ajax достигли начальной боевой готовности.

Сформированная рота действует в составе Королевского кавалерийского полка, постоянно дислоцированного в Булфорде. Компания General Dynamics Land Systems UK в Мертир-Тидвиле в настоящее время выполняет заказ на 589 машин семейства Ajax в шести модификациях:

Ajax — боевая разведывательная машина (245 единиц),

Ares — бронетранспортёр (93 единицы),

Athena — командно-штабная машина (112 единиц),

Apollo — ремонтная машина (50 единиц),

Atlas — машина технической эвакуации (38 единиц),

Argus — инженерная машина (51 единица).

Эти машины долгое сталкивались с проблемами: повышенным шумом и внутренней вибрацией, которые негативно влияли на экипаж и внутреннее оборудование. Эти проблемы были устранены, что позволило начать серийное производство. В настоящее время выпущено около 100 машин в различных модификациях.

Возможно, в серийное производство и эксплуатацию будут введены и другие модификации. Компания General Dynamics Land Systems UK уже разработала вариант боевой машины пехоты на базе бронетранспортёра (БМП) Ares, который может заменить устаревшие модели Warrior.

Также разработан усовершенствованный вариант разведывательной боевой машины Ajax, получивший название Blackjax. Это семейство машин находится в разработке, а также ведутся работы над вариантом САУ с ракетным вооружением. Если бы заказ был расширен за счёт включения в него бронетранспортёров Ares в других комплектациях и варианта БРМ Ajax, он полностью заменил бы БМП FV510 Warrior, бронетранспортёры FV432 Bulldog и разведывательные машины семейства CVR(T).