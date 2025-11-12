Также японский автогигант начнёт выпускать «мягкий гибрид» на дизельном топливе и работающую на водороде модель в рамках линейки девятого поколения Hilux.

Японский автогигант Toyota представил девятое поколение пикапа Hilux. Выход электрической версии на европейский рынок запланирован на декабрь 2025 года.За ним (весной следующего года) последуют 48-вольтовый «мягкий гибрид» на дизельном топливе и водородная версия. Информации о ценах для европейского рынка пока нет.

Новый Hilux сохранил лонжеронную (лестничную) раму (часто называемую «body-on-frame»), но получил множество технических обновлений. Среди главных нововведений: электроусилитель руля, полностью цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем приборов и центральным 12,3-дюймовым сенсорным экраном, а также новые системы помощи водителю и безопасности.

Новое поколение также будет отличаться улучшенными возможностями подключения через приложение MyToyota, включая такие функции, как зарядка и мониторинг данных о вождении. Электрическая версия использует литий-ионную батарею ёмкостью 59,2 кВт⋅ч, а электродвигатели установлены на передней и задней осях для обеспечения постоянного полного привода. По данным производителя, запас хода составляет около 240 км, полезная нагрузка — около 715 кг, а буксировочная способность — около 1600 кг.

Дизайн также был обновлён: у электрического Hilux появилась новая передняя часть, которая визуально отличает электрокар от предшественников. Также теперь всех машин нового поколения более тонкие светодиодные фары.

Toyota Hilux был впервые представлен в марте 1968 года. Он пришёл на смену таким моделям, как Toyota Briska и Toyota Stout, и был разработан дочерней компанией Hino Motors на заводе в Хамура, Япония.

Выход на международный рынок начался вскоре после его дебюта. В 1969 году Hilux появился в США, затем в 1970 году началось производство в Южной Африке и продажи на других рынках. С годами модель превратилась в широко распространённый во всём мире коммерческий и туристический автомобиль и сейчас продаётся более чем в 180 странах. По данным Toyota, в 2017 году совокупные продажи по всему миру достигли около 17,7 млн единиц.