kosmos_news
В Китае обвинили США в краже более 127 000 BTC у местного майнингового пула LuBian
Китайский центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы назвал изъятие властями США в октябре 127 271 BTC кибератакой, «организованной хакерской группой государственного уровня».

Китайский центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы (CVERC) обвинил США в причастности к взлому китайского майнингового пула LuBian, в результате которого было похищено 127 000 биткоинов. Министерство юстиции США несколько недель назад объявило об изъятии такого количества биткоинов у глобальной мошеннической сети.
В декабре 2020 года, как сообщается, из китайского майнингового пула LuBian было украдено чуть более 127 000 биткоинов. Аналитическая компания Arkham Intelligence впервые обнаружила это в августе 2025 года. По всей видимости, была использована системная уязвимость пула, что позволило украсть 90% активов LuBian примерно за два часа. Все подозрительные транзакции имели одинаковые комиссии, что позволяет предположить, что кража была осуществлена с помощью автоматизированного скрипта пакетной передачи.

Впоследствии оператор пула отправил предполагаемому злоумышленнику более 1500 сообщений через транзакции OP_RETURN, безуспешно требуя вернуть монеты. Они также обещали договориться о вознаграждении.

14 октября этого года Министерство юстиции США объявило о конфискации 127 271 BTC у Prince Holding Group, мошеннического корпоративного конгломерата, базирующегося в Камбодже. В обвинительном заключении, среди прочего, указывалось, что китайская компания LuBian использовалась для отмывания незаконных доходов мошеннической сети. Прекращение деятельности криптовалютного пула после предполагаемого взлома подтверждает эту теорию.

Даже на момент объявления о конфискации монет было неясно, инсценировал ли LuBian взлом или же сами США украли монеты в 2020 году. Как сообщает The Global Times, китайские власти предполагают, что взлом был осуществлён «государственной хакерской организацией».

В отчёте указывается, что монеты оставались нетронутыми в течение почти четырёх лет после взлома, что указывает на «государственную хакерскую организацию». Аргументация заключается в том, что монеты, украденные посредством взломов, обычно быстро ликвидируются.

В июне 2024 года монеты были наконец переведены на новые адреса, которые впоследствии были отслежены до США. Лишь спустя более года было сделано официальное заявление об изъятии этих монет. Однако китайские власти не только предполагают, что ответственность за взлом несут США. В отчёте также ставится под сомнение незаконный источник средств майнингового пула.

CVERC провёл криминалистическую экспертизу, чтобы отследить происхождение монет. Результат: около 17 800 BTC были получены в результате майнинга, около 2300 BTC – в виде выплат пулу и более 107 000 монет – через биржи и другие каналы.

США утверждают, что изъятие биткоинов было законной мерой правоохранительных органов. Однако в Китае это, по всей видимости, рассматривается как провокационный акт. СМИ сообщили, что данный инцидент обостряет напряженность между двумя странами.

#сша #китай #криптовалюты #биткоин
Источник: globaltimes.cn
