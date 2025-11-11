Соседние страны подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа лишь в конце октября

После инцидента с миной в приграничном районе, в результате которого пострадали четыре тайских солдата, Бангкок временно приостановил перемирие с соседней Камбоджей. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул заявил, что инцидент свидетельствует о том, что военные действия не утихли, как ожидалось.



«После сегодняшнего инцидента сотрудничество пока не может продолжаться», — сказал Чарнвиракул.

Далее было заявлено, что процесс освобождения 18 камбоджийских солдат, согласованный в рамках перемирия, будет временно приостановлен. Соседние страны подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа в конце октября. Трамп специально приехал в Куала-Лумпур (Малайзия) на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы подписать соглашение.

Министерство обороны Камбоджи заявило о сожалении по поводу инцидента. Однако, согласно сообщению газеты Khmer Times, оно решительно отвергло обвинения в повторной установке мин. По данным Bangkok Post, один солдат серьезно пострадал, а трое его сослуживцев получили ранения средней степени тяжести в результате взрыва мин в провинции Си Са Кет.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что злоумышленники тайно сняли колючую проволоку и установили мины на территории Таиланда, чтобы атаковать военнослужащих, регулярно патрулирующих этот район», — заявил представитель армии Винтай Сувари.

Командующий армией Пана Кляуплодхук подчеркнул, что «враждебная позиция Камбоджи сохраняется». Поэтому Королевская армия Таиланда вынуждена расторгнуть все соглашения, чтобы защитить право на самооборону от несправедливых действий.

В конце июля между вооружёнными силами двух стран на 800-километровой границе начались многодневные бои. Приграничный конфликт тлеет уже несколько десятилетий. После вмешательства Трампа и нескольких телефонных переговоров с лидерами обеих стран Таиланд и Камбоджа договорились о «немедленном и безоговорочном» прекращении огня на своей первой встрече в Малайзии в конце июля. Трамп пригрозил им экономическими последствиями, если конфликт не будет урегулирован.