Речь идёт о европейском беспилотном летательном аппарате тяжёлого класса, изначально разработанном для безопасных и надёжных полётов

Беспилотник EuroDrone разработан Airbus и весит 10 тонн. С размахом крыльев 26 метров и длиной 17 метров, он имеет весьма ограниченный срок службы в условиях боевых действий. И, судя по количеству MQ-9A Reaper, потерянных американскими войсками на Ближнем Востоке (почти десять всего за несколько месяцев), есть опасения, что он будет столь же уязвим в условиях, предположительно более «спокойных».

Однако этот летательный аппарат обладает значительными преимуществами, такими как качество датчиков, полезная нагрузка массой 2,3 тонны и способность летать более сорока часов на высоте 45 000 футов в европейском воздушном пространстве с максимальной скоростью 500 км/ч. Программа EuroDrone реализуется в рамках партнёрства Германии, Франции, Италии и Испании. Индия и Япония получили статус наблюдателей. Курирует эту разработку Организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR).

Европейский беспилотник всё больше интересует Министерство обороны Японии. Как объявила OCCAR 10 ноября, в рамках участия Японии в качестве государства-наблюдателя в программе EuroDrone, организация «имела честь приветствовать Хиршису Мори, директора Агентства по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Министерства обороны Японии».

В заявлении также говорится, что «в ходе этого визита японская делегация подтвердила свою сильную заинтересованность в EuroDrone для операций на море и выразила желание и далее укреплять сотрудничество с OCCAR».

Для мониторинга своей обширной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) японские вооружённые силы и береговая охрана используют три беспилотника RQ-4 Global Hawk HALE (High Altitude Long Endurance) и беспилотники MQ-9B SeaGuardian. Eurodrone призван справляться с патрулированием, возможно, совместно с морским патрульным самолётом, поскольку БПЛА будет оснащён автоматической идентификационной системой (АИС), системой идентификации боевых кораблей (W-AIS), радаром и оптоэлектронной турелью Euroflir 610, а также системой связи Link 22.