Windows 11 лидирует в Великобритании по установкам, но приложения для нужд именно этого ведомства лучше всего работают в Windows 10.

За несколько месяцев до окончания поддержки Windows 10 14 октября 2025 года текущая операционная система Microsoft, Windows 11, впервые вышла на первое место по использованию на ПК в мире. Windows 11 стабильно лидирует как минимум с августа – около 55% против 45% (другие версии).

Windows 10 теперь является приоритетной операционной системой для Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства ВеликобританииВ Великобритании Windows 11 обогнала свою предшественницу ещё в начале года и, согласно данным Statcounter, сейчас занимает долю рынка в 67%. Windows 7, как сообщается, установлена менее чем на одном проценте устройств.



И вот, наконец, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) объявило о завершении модернизации своих компьютерных систем. Согласно письму в Аудиторский комитет, 31 500 компьютеров с Windows 7 были заменены устройствами с Windows 10. Сообщается, что министерство потратило на эту и другие меры по модернизации инфраструктуры сумму, эквивалентную более $350 миллионам.

Министерство начало этот проект модернизации в 2022 году. Стоит напомнить, что расширенная поддержка Windows 7 завершилась еще в 2020 году. И в будущем министерству снова придется использовать тысячи устройств, срок поддержки которых истек.

По сравнению с Windows 7, Windows 10, безусловно, является шагом вперед с точки зрения ИТ-безопасности, как отмечает Winfuture. Проблема в том, что Microsoft больше не выпускает важные исправления безопасности после окончания поддержки. То есть устаревшие системы уязвимы для хакеров.

Возможно, британское министерство участвует в программе расширенных обновлений безопасности (ESU), которая предоставляет обновления еще до трех лет. Однако стоимость составляет около 60 долларов в год за устройство.

Так почему бы просто не перейти на новые устройства и Windows 11? По данным министерства, это связано с тем, что Windows 10 обеспечивает наилучшую совместимость со старыми программными приложениями. А ведь именно этими приложениями ежедневно пользуются тысячи сотрудников.

Кроме того, такому крупному ведомству, как Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, предстоит решить множество других ИТ-задач. В ближайшие годы ведомство планирует модернизировать свои важнейшие приложения и перенести их в облако. К тому же ведомство намерено заменить ещё 24 000 других устаревших устройств и 26 000 старых смартфонов.