kosmos_news
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
В общей сложности в этом году Латвия передала Украине 42 бронетранспортера.

В феврале этого года Латвия объявила о планах поставить на Украину 42 колёсных бронетранспортёра Patria 6x6. Большая часть будет производиться на заводе, открытом в прошлом году и принадлежащем компании Specialpurpose Vehicle Defence Partnership Latvia SIA. Основным акционером предприятия является финская Patria с 70,03% акций. Остальные акции принадлежат латвийской компании Unitruck SIA.
Колёсный бронетранспортёр Patria 6x6 латвийского производстваПервые машины были переданы в июле, когда премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о передаче 15 машин. Официальная передача второй партии, состоящей из неустановленного количества бронетранспортеров и другого вооружения и техники, состоялась 16 сентября.

Министерство обороны Латвии объявило, что официальная передача Украине последней и самой крупной партии из 21 бронетранспортера Patria 6x6 прошла в пятницу, 6 ноября (таким образом, теперь известно, что в рамках второго транша было передано шесть машин). Помимо самих машин, Украина также получит необходимые запасные части и мобильную мастерскую для технического обслуживания и ремонта. Латвия также оказывает поддержку в обучении.

Сама Латвия, по всей видимости, в своей оборонительной стратегии делает упор на беспилотные летательные аппараты. Так, министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал страну «дроновой сверхдержавой» после церемонии открытия Центра по испытанию таких БПЛА.

Что касается Patria 6x6, то это финский трёхосный бронетранспортёр, разработанный компанией Patria для замены семейства машин Sisu Pasi XA-180/185/200. Машина базируется на бронетранспортёре XA-200 с использованием компонентов более тяжёлого бронетранспортёра Patria AMV 8x8, что обеспечивает техническую унификацию и снижение производственных и эксплуатационных расходов. Экипаж состоит из двух солдат, а десант может включать до восьми человек. Броня обеспечивает уровни защиты от 2 до 4 по стандарту STANAG 4569A (в зависимости от используемого комплекта бронирования).

Машина оснащена дизельным двигателем Scania DC09 074A мощностью 294 кВт (400 л.с.), что позволяет 24-тонному бронетранспортёру развивать максимальную скорость 100 км/ч.

#украина #латвия #patria #бронетранспортёр
Источник: x.com
