Технологический миллиардер открыл на своей земле нелицензированную частную школу.

В престижном районе Кресент-Парк в Пало-Альто, штат Калифорния, уже несколько лет продолжается спор о недвижимости Марка Цукерберга. С 2010-х годов технологический миллиардер постепенно приобрел несколько объектов недвижимости в этом районе и объединил их в огромный комплекс. С 2016 года соседи жалуются на постоянный шум от строительства, частную охрану и постоянно растущий трафик.

Пробки на дорогах в этом районе в основном были связаны с тем, что родители привозили своих детей к одному из объектов на купленной Цукербергом земле. На территории располагалась частная школа — «Школа Бликен Бен» (Blicken Ben School), названная в честь курицы семьи Цукерберг.

Как выяснилось, у миллиардера не было разрешения на строительство учебного заведения. Власти закрыли нелегальную частную школу весной 2025 года. Соседи впервые заметили школу во время пандемии в 2021 году.

В «Школе Бликен Бен», вероятно, училось от 15 до 30 учеников. Согласно подробному отчёту Wired, текущий статус частной школы неясен. Некоторые источники указывают, что учебное заведение продолжает работу в другом месте. Другие предполагают, что у школы уже есть несколько филиалов.

В августе газета New York Times сообщила о конфликтах Цукерберга с соседями. Из-за постоянных жалоб на постоянный шум от строительства, миллиардер, как сообщается, решил пойти навстречу соседям. Однако, по всей видимости, он не стал прилагать никаких усилий, чтобы снизить уровень шума от строительной техники. Как и подобает настоящему технологическому миллиардеру, он просто подарил соседям шумоподавляющие наушники. Насколько хорошо соседи восприняли этот подарок, неизвестно.