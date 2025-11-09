На этой дороге можно проводить тест-драйв без всевозможных ограничений. Выход на модели на европейский рынок запланирован на 2027 год.

Электромобиль Xiaomi продолжает пользоваться успехом на внутреннем рынке Китая. Поэтому его международный запуск ожидается с нетерпением. Однако, прежде чем он будет выпущен, необходимо пройти ряд испытаний и сложную процедуру сертификации.

Xiaomi SU7. Источник: XiaomiВ настоящее время президент Xiaomi Лу Вайбинг путешествует по Германии на SU7 Ultra. Он хочет лично убедиться, как электромобиль ведет себя на высоких скоростях на автобане. Согласно сообщению в социальных сетях, его максимальная скорость составляет 260 км/ч (160 миль/ч).

Лу Вайбинг проехал более 800 километров (500 миль) от Берлина до Гамбурга и от Гамбурга до Франкфурта. Заодно он оценил инфраструктуру зарядных станций в Германии. Он охарактеризовал её как «в целом хорошо развитую», как сообщает CarNewsChina.

Электромобиль Xiaomi на дороге в Германии. Xiaomi SU7. Источник: XiaomiXiaomi SU7 Ultra разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды. Максимальная скорость составляет 350 км/ч. SU7 Ultra питается от аккумулятора CATL (CATL Qilin II) ёмкостью 93,7 кВт⋅ч, работающего от напряжения 897 вольт. Это обеспечивает автомобилю запас хода по стандарту CLTC до 630 километров. CLTC (Китайский испытательный цикл для малотоннажных транспортных средств) — это китайский метод измерения запаса хода. Согласно стандарту WLTP, запас хода будет меньше.

Несколько месяцев назад прототип Xiaomi SU7 Ultra был протестирован на гоночном комплексе Нордшляйф. На тот момент это был третий по скорости автомобиль, когда-либо испытывавшийся на этой трассе, пройдя круг за 6 минут и 22 секунды. Выход на рынок Европы запланирован на 2027 год. Пока нет информации, сколько будет стоить Xiaomi SU7 в Европе.