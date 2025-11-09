Йоханн Вадефул полетел коммерческим рейсом в Колумбию, где проходит саммит ЕС — Латинская Америка, поскольку у правительственного самолёта возникли проблем с противообледенительной системой.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул был вынужден в срочном порядке внести коррективы в свою поездку на саммит ЕС — Латинская Америка в Колумбию из-за неисправности правительственного самолета. Министерство иностранных дел Германии объявило в субботу, 8 ноября, что самолет Airbus A350, принадлежащий транспортной эскадрилье ВВС Германии, вылетающий из Гамбурга, недоступен из-за неисправности. По данным ВВС, проблема связана с противообледенительной системой.

Необходимые детали для ремонта самолёта уже заказаны, сообщил представитель ВВС. Вадефул будет представлять канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече. Министр иностранных дел вынужден вылететь в Колумбию коммерческим рейсом. Затем он направится на встречу в Санта-Марту на Карибском море на севере страны, добавило Министерство иностранных дел.

В воскресенье, 9 ноября, Вадефул планировал отправиться из Колумбии в Боливию на самолёте Airbus A350 для проведения переговоров с вновь избранным правительством. В следующий вторник и среду министр иностранных дел планирует принять участие во встрече ведущих дипломатов стран «Большой семёрки» в канадской провинции Онтарио.

Предшественница Вадефула, Анналена Бербок, будучи министром иностранных дел в предыдущем правительстве, неоднократно сталкивалась с неполадками в работе транспортной эскадрильи ВВС Германии. Самым ярким примером стал запланированный рейс Бербок в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. В августе 2023 года Бербок пришлось прервать полёт после того, как закрылки немецкого Airbus A340 не убрались после взлёта во время дозаправки в Абу-Даби. Та же ошибка повторилась и при следующей попытке, вынудив министра иностранных дел отменить поездку и вернуться в Германию коммерческим рейсом. Позже она всё же совершила этот перелёт.