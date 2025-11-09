Ещё в 2023 году Финляндия первой в мире приобрела израильскую систему противоракетной обороны «Праща Давида».

Как сообщает портал Defence24, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в пятницу, 7 ноября, что отмена заказов на военную технику из Израиля или приостановка выполнения существующих контрактов может привести к «значительным рискам для обороны Финляндии».

Запуск зенитной ракеты Stunner из системы «Праща Давида». Источник: Агентство по противоракетной обороне США / Wikimedia CommonsМинистр обороны Финляндии ответил на вопросы парламентариев о дальнейшем оборонном сотрудничестве с Иерусалимом в связи с военными операциями Израиля в секторе Газа. В последние годы, в том числе до начала этого конфликта, Финляндия заказала, среди прочего, систему ПРО «Пращу Давида». Эта система противоракетной обороны разработана израильской компанией Rafael и американской компанией Raytheon.

По данным командования финской армии, это оружие, стоимость которого оценивается более чем в 300 миллионов евро, «значительно улучшит» обороноспособность финской армии против высотных воздушных целей.

«Конфликт в восточной Европе показывает, что Финляндии также необходима такая критически важная для обороны система», — заявило Министерство обороны в Хельсинки.

Ранее The New York Times сообщила, что жители Финляндии всё чаще вспоминают о бомбоубежищах из-за сообщений о якобы угрозе с востока. Хяккянен подчеркнул, что израильская военная промышленность не находится под международными санкциями. Он также напомнил, что все важные решения о государственных закупках для Вооружённых сил Финляндии у израильских поставщиков были приняты до октября 2023 года, когда начался полномасштабный конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Другие ключевые финские проекты в области вооружений включают приобретение у Израиля противотанковых и зенитных ракет, радаров и беспилотников. Министр обороны отметил, что потенциальное приобретение (не у Израиля) другого оборудования и вооружения в нынешней ситуации с безопасностью нарушит график и планирование Вооружённых сил из-за ограниченного предложения на рынке вооружений и конкуренции между отдельными странами за заказы и поставки.