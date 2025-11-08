Предполагается, что iPhone и AirPods смогут синхронно переводить речь на иностранные языки, однако эта функция имеет недостатки: есть небольшая задержка перевода и временами он звучит прерывисто.

Apple запустила функцию перевод речи в режиме реального времени («Живой перевод» или Live Translation) для AirPods в странах ЕС. Это решение позволит пользователям преодолевать языковые барьеры, понимать и общаться с людьми, говорящими на другом языке, сообщала Apple.

Немецкоязычный эксперт портала Futurezone Флориан Кристоф протестировали эту функцию. Ему было интересно, можно ли, например, понимать объявления на иностранном языке на железнодорожной станции. В настоящее время функция доступна только в закрытой бета-версии. Apple планирует сделать её доступной для всех пользователей iPhone и AirPods в декабре.

Как сообщает эксперт, функция был доступна в предустановленном приложении Apple «Перевод». Для её работы требуются совместимые наушники AirPods и функции искусственного интеллекта Apple Intelligence AI на iPhone. Также необходимо заранее загрузить необходимые языковые пакеты, что позволит функции работать даже без подключения к интернету. Флориан Кристоф пишет, что, например, если кто-то говорит по-корейски, перевод отображается на экране iPhone, и одновременно компьютерный голос переводит речь прямо пользователю через AirPods.

Чтобы протестировать функцию, эксперт слушал новостные репортажи на испанском, китайском и корейском языках. Перевод, который он получал через AirPods, имел небольшую задержку и временами звучал довольно прерывисто, но эксперт всё же мог понимать новостные сообщения.

Как пишет Флориан Кристоф, перевод был в основном дословный. Из-за этого встречались стилистические ошибки. Тем не менее, общую суть новостного сообщения, например, на корейском языке он уловил. По его словам, такой перевод в реальном времени очень хорош, когда речь идёт о чётких инструкциях или коротких предложениях. С этой функцией он понял объявления на вокзале в Китае.

Функция «Живой перевод» на AirPods доступна на китайском (мандаринском, упрощённом и традиционном), немецком, английском, французском, итальянском, японском, корейском, португальском и испанском языках. Функция работает на AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 или AirPods 4 с активным шумоподавлением. Также необходим совместимый iPhone с последней версией программного обеспечения и поддержкой Apple Intelligence. ИИ-инструмент доступен на iPhone 15 Pro и более поздних моделях.