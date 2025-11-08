Также Марк Рютте утверждает, что страны НАТО обогнали Россию по производству боеприпасов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на промышленном форуме в Бухаресте, что «НАТО выполнит свои обязательства», и альянсу нужно, чтобы промышленность выполнила свои. Форум проходил в румынской столице 5–6 ноября. В ходе мероприятия глава Североатлантического альянса подчеркнул необходимость значительного укрепления оборонной промышленности в Европе.

Фото: nato.intПо его словам, «без сильной оборонной промышленности нет сильной обороны». Марк Рютте имел в виду решения последнего саммита НАТО, состоявшегося в Гааге в июне. «Вы знаете решения, которые мы приняли в Гааге. Политическая воля есть, деньги есть, спрос есть — от этого зависит наша безопасность», — добавил он, подчеркнув необходимость заключения долгосрочных межправительственных соглашений.

По словам голландского политика, государства-члены НАТО должны уделять ещё больше внимания расширению существующих производственных линий и открытию новых заводов, связанных с военной промышленностью. Он сказал что «до недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все члены НАТО вместе взятые». Но в настоящее время страны альянса открывают десятки новых производственных линий и расширяют существующие.

Страны НАТО, по словам Рютте, производят больше, чем когда-либо за последние десятилетия. Он подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления оборонного потенциала и реализации стратегии «Мир через силу».

Выступление Марка Рютте было также адресовано представителям бизнеса. Политик подчеркнул необходимость открытого диалога между аппаратом принятия решений НАТО и оборонной промышленностью в целом. Генсек Североатлантического альянса также затронул политику Российской Федерации и ее союзников. Рютте подчеркнул, что «в обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире». Он отметил роль других стран, помогающих Кремлю, включив в этот список не только обычно упоминаемые Северную Корею и Иран, но и Китай.







