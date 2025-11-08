Крупнейшая международная выставка мотоциклов и аксессуаров EICMA проходит в Милане с 4 по 9 ноября.

Перед открытием выставки EICMA в Милане и представлением новейших моделей мотоциклов отрасль столкнулась с проблемами. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEM), продажи мотоциклов в ЕС в этом году заметно снизились.

Этот спад обусловлен не только снижением доверия потребителей, но и задержками международных поставок, ростом цен и растущим конкурентным давлением со стороны электромобилей. В этих условиях выставка EICMA играет особую роль: она показывает, куда движется отрасль.

Несмотря на спад рынка, показатели продаж BMW традиционно стабильны. Новая модель F 450 GS призвана развить успех более крупных моделей GS и сократить разрыв, существовавший между тяжёлыми мотоциклами для активного отдыха и мотоциклами начального уровня баварского производителя. Благодаря уменьшенному весу, повышенной маневренности по сравнению с 1300 GS и ориентации на молодых водителей, 450 GS позиционируется как новый универсал.

Новый F 450 GS — флагманская модель BMW на выставке EICMA этого года. Фото: BMW Group

Помимо мотоцикла для активного отдыха, BMW также представила новый прототип — «Vision CE Concept» — городской скутер с крышей, напоминающей классические модели, такие как BMW C1.

Концепт BMW Vision CE во многом напоминает скутер «C1» начала 2000-х годов. Фото: BMW GroupHonda также открывает новую серию с моделью WN7: этот универсальный мотоцикл среднего класса — первый электромотоцикл японского производителя с большим рабочим объёмом двигателя. Ожидается, что он поступит в продажу в Европе в начале 2026 года. WN7 базируется на элегантном безрамном шасси из алюминиевого композита, в которое встроен аккумулятор ёмкостью 9,3 кВт·ч в качестве несущего элемента.

Первый полностью электрический мотоцикл Honda называется WN7. Фото: Honda Motor EuropeСистема привода обеспечивает около 18 кВт постоянной мощности и достигает пиковой до 50 кВт, обеспечивая запас хода более 130 километров по циклу WMTC. Благодаря высоковольтной системе напряжением 350 В аккумулятор можно зарядить до 80 процентов примерно за 30 минут через CCS2. Высота по седлу 800 мм, масса около 217 кг и такие вспомогательные системы, как ABS в поворотах, система ограничения скорости и система включения задней передачи, призваны подчеркнуть удобство повседневного использования модели.

Среди других интересных новинок — LiveWire от Harley-Davidson. Производитель пока официально не опубликовал точные данные о производительности, но в пресс-релизе указано, что базовая технология должна обеспечить пиковую мощность около 63 кВт (84 л.с.) и запас хода более 100 километров. LiveWire запланировала выход на европейский рынок в 2026 году. Кроме того, Yamaha представит обновлённый дизайн и современные системы помощи водителю в классе мотоциклов среднего веса с моделью MT-07 «Next Generation».