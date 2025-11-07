Украина ведёт «позитивные» переговоры о закупке ракет, включая «Томагавки», заверила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Внимание на её интервью телеканалу Bloomberg TV обратило издание «Лента.ру».
«Переговоры всё ещё продолжаются, многие делегации работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения большего количества военной техники у Соединённых Штатов», — заявила Стефанишина в эфире Bloomberg TV.
По словам посла, речь идёт не только о «Томагавках», но и о различных типах других ракет большой и малой дальности. Ранее Стефанишина занимала пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а в сентябре 2024 года заняла пост министра юстиции. Она также была специальным представителем президента по развитию сотрудничества с США.
«Мы можем пережить и эту зиму, и следующую, но это не значит, что всё хорошо», — добавила Стефанишина.
2 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поставлять Украине крылатые ракеты «Томагавк». Однако он добавил, что в будущем ситуация может измениться. Ранее телеканал CNN сообщил, что, вопреки заявлениям президента США, анализ Объединённого комитета начальников штабов показал, что в арсенале Соединённых Штатов достаточно ракет, чтобы разрешить продажу части из них Украине. Военные пришли к такому выводу ещё до недавней встречи Трампа с президентом Украины, в ходе которой глава Белого дома заявил, что не будет передавать ракеты «Томагавк», поскольку они необходимы американским военным.