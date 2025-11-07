Ранее Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Киеву ракет, но может и изменить свою позицию

Украина ведёт «позитивные» переговоры о закупке ракет, включая «Томагавки», заверила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Внимание на её интервью телеканалу Bloomberg TV обратило издание «Лента.ру».

Фото: ВМС США

«Переговоры всё ещё продолжаются, многие делегации работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения большего количества военной техники у Соединённых Штатов», — заявила Стефанишина в эфире Bloomberg TV.

По словам посла, речь идёт не только о «Томагавках», но и о различных типах других ракет большой и малой дальности. Ранее Стефанишина занимала пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а в сентябре 2024 года заняла пост министра юстиции. Она также была специальным представителем президента по развитию сотрудничества с США.

«Мы можем пережить и эту зиму, и следующую, но это не значит, что всё хорошо», — добавила Стефанишина.

2 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поставлять Украине крылатые ракеты «Томагавк». Однако он добавил, что в будущем ситуация может измениться. Ранее телеканал CNN сообщил, что, вопреки заявлениям президента США, анализ Объединённого комитета начальников штабов показал, что в арсенале Соединённых Штатов достаточно ракет, чтобы разрешить продажу части из них Украине. Военные пришли к такому выводу ещё до недавней встречи Трампа с президентом Украины, в ходе которой глава Белого дома заявил, что не будет передавать ракеты «Томагавк», поскольку они необходимы американским военным.