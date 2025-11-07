Баланс сил в Восточном Средиземноморье может измениться, поскольку Турция готова купить 24 истребителя Eurofighter EF2000/Typhoon, способных нести ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

В декабре 2024 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность приобретения ВВС Греции в ближайшем будущем более двадцати четырёх истребителей Rafale F3R (двенадцать из которых подержанные).



Однако Турция заключила соглашение с Великобританией на приобретение двадцати истребителей Eurofighter EF2000/Typhoon. ВВС Турции могут получить ещё как минимум двадцать четыре подержанных самолёта из Катара и Омана.

Поэтому, по данным газеты Kathimerini, ВВС Греции желают приобрести больше истребителей Rafale «в самой современной версии», соответствующей стандарту F4.3. Не исключён и заказ на Rafale F5, если эта модель будет принята на вооружение до 2030 года.

Издание пишет, что до конца десятилетия ВВС приобретут дополнительные истребители Rafale для замены Mirage 2000-5, поддержка которых компанией Dassault вскоре прекратится. Кроме того, Афины также стремятся увеличить авиационный парк до 200 боевых самолетов. Эту цель подтвердил министр обороны Греции Никос Дендиас во время визита в 112-й истребительный авиаполк на авиабазе Элефсина 5 ноября.

«После завершения программы 2030 года наша страна будет иметь 200 современных боевых платформ, значительно более мощных, чем те, которые у нас были до сих пор», — заявил Дендиас.

В настоящее время ожидается, что ВВС Греции будут располагать 24 истребителями Rafale F3R, 83 единицами F-16 в стандарте Block 70 «Viper» (и, возможно, ещё тридцатью, если решение о модернизации F-16 до Block 50 будет окончательно принято), а также не менее 20 самолетами F-35A.

Напомним, что самолет Rafale F4 оснащён радаром RBE-2 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) с расширенными возможностями, усовершенствованной системой SPECTRA для защиты и уклонения от систем управления огнем противника, а также отличается увеличенной грузоподъемностью с AASM 1000, системой OSF с новой инфракрасной оптикой и системой TRAGEDAC (для пассивной локализации целей путем объединения самолетов в сеть в рамках одного патруля).