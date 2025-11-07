Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Комиссар ЕС по обороне заявил о планах создания в Европе «Космического оборонного щита»
Речь идёт о системе противоракетной обороны (ПРО), которая включает наземные, морские и космические компоненты для защиты от ракетного нападения

Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что «лидерство Европы в космосе — стратегическая необходимость». В ходе первого диалога по реализации программы по космосу Кубилюс рассказал об обороне Европы, в том числе о планах создания нового проекта ЕС «Космический оборонный щит».
Диалоги по реализации программы — это серия встреч высокого уровня, в ходе которых участники определяют проблемы и возможности для реализации политики и программ Европейского Союза. 5 ноября состоялось первое мероприятие, посвященное космосу — ключевой сфере современных вооруженных конфликтов и кризисного реагирования.

Андрюс Кубилюс неоднократно подчеркивал необходимость совместных действий по обеспечению автономности и безопасности, используя имеющиеся ресурсы на орбите и потенциал европейской промышленности.

По его словам, план действий по обеспечению оборонной готовности до 2030 года, предложенный Комиссией в прошлом месяце и одобренный Советом, излагает чёткое видение. Необходимо обеспечить Европе возможность быстрого и эффективного реагирования на возникающие угрозы посредством укрепления промышленного сотрудничества, технологических инноваций и повышения уровня готовности.

Комиссар упомянул относительно новую европейскую инициативу «Космический оборонный щит» или, как её называли в предыдущих выступлениях и сообщениях, «Европейский космический щит». Эта новая инициатива уже упоминалась ранее в этом году. Предполагалось, что проект укрепит космическую безопасность ЕС за счёт более быстрого доступа к информации, анализу, принятию решений и возможному ответному удару.

Андрюс Кубилюс ранее объявил о консультациях с государствами-членами по теме «Европейская осведомлённость о космосе для мониторинга угроз, включая военные».

#политика #технологии #космос #европа #европейский союз #европейская комиссия #андрюс кубилюс #оборонный щит
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
7
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
2
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
+
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
4
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
4
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
1
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
11
Nvidia согласилась заменить пользователю видеокарту RTX 5090 с повреждённым 128-контактным разъёмом
2
Информатор уведомляет о возможном повышении стоимости и даже исчезновении из продажи RTX 5090
2
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
F-22 станет первым «ведущим» самолётом ВВС США в авиазвене концепции Collaborative Combat Aircraft
1
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
3
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
2
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Геймеры Battlefield 6 на ПК нашли способ отключения кроссплатформенности
+
NZXT представила серию вентиляторов Performance с LCP-крыльчатками и шестиполюсными двигателями
+
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
5

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
15
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
9
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
209
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
3
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
5
Удивившие меня заблуждения о Луне
12
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
1
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
13:16
2000 и 3000 на одних и тех же платах...
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
222
13:14
спасибо набиуллиной за рост аварий на дорогах
В Россию в октябре ввезли рекордное количество подержанных легковых автомобилей
Василий Пупкин
13:12
у мя инфа как откр портал нз вккачитор -_
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
link1pc
12:51
Да, в источнике шесть разных сборок под разный бюджет с учетом производительности в зависимости от разрешения. В источнике к каждой указанной здесь сборке есть описание. Для сборки на RX 7600: "Если...
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
NuclearMissionJam
12:51
Я сейчас понял что допустил ошибку. Из-за этого в перепутали неосвещенную Луну и обратную сторону. Но факт - Земля к фазам Луны отношения не имеет, это итог освещения Солнца
Удивившие меня заблуждения о Луне
Jack00761
12:48
https://helpix.ru/news/202510/312047-anons_mode1_pocket_-_smartfon_razmerom_s_banku_kakuju_banku/ https://aliexpress.ru/item/1005009954498078.html? businessType=ProductDetail&sku_id=12000050675012765...
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
NuclearMissionJam
12:48
Да, запутал этим слева направо читателей
Удивившие меня заблуждения о Луне
Capppelan
12:41
Связь между днк народа и оверклокингом? пздц
Анализ древней ДНК из Аргентины выявил следы неизвестного исчезнувшего народа
Василий Коренков
12:30
Согласен, о затмении и писал, которое тоже имеет свои фазы с перекрытием диска Луны. А то что мы наблюдаем ежемесячно обусловлено разностью угловых скоростей вращения Земли вокруг своей оси и Луны вок...
Удивившие меня заблуждения о Луне
RandomXP
12:16
Облачный гейминг с ФогПлэй - от 19р в час, спокойно поиграть с телефона, планшета, стагоро ПК. Или с офисного ПК - пока все думают, что ты над проектом трудишься))
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter