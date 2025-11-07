Речь идёт о системе противоракетной обороны (ПРО), которая включает наземные, морские и космические компоненты для защиты от ракетного нападения

Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что «лидерство Европы в космосе — стратегическая необходимость». В ходе первого диалога по реализации программы по космосу Кубилюс рассказал об обороне Европы, в том числе о планах создания нового проекта ЕС «Космический оборонный щит».

Диалоги по реализации программы — это серия встреч высокого уровня, в ходе которых участники определяют проблемы и возможности для реализации политики и программ Европейского Союза. 5 ноября состоялось первое мероприятие, посвященное космосу — ключевой сфере современных вооруженных конфликтов и кризисного реагирования.

Андрюс Кубилюс неоднократно подчеркивал необходимость совместных действий по обеспечению автономности и безопасности, используя имеющиеся ресурсы на орбите и потенциал европейской промышленности.

По его словам, план действий по обеспечению оборонной готовности до 2030 года, предложенный Комиссией в прошлом месяце и одобренный Советом, излагает чёткое видение. Необходимо обеспечить Европе возможность быстрого и эффективного реагирования на возникающие угрозы посредством укрепления промышленного сотрудничества, технологических инноваций и повышения уровня готовности.

Комиссар упомянул относительно новую европейскую инициативу «Космический оборонный щит» или, как её называли в предыдущих выступлениях и сообщениях, «Европейский космический щит». Эта новая инициатива уже упоминалась ранее в этом году. Предполагалось, что проект укрепит космическую безопасность ЕС за счёт более быстрого доступа к информации, анализу, принятию решений и возможному ответному удару.

Андрюс Кубилюс ранее объявил о консультациях с государствами-членами по теме «Европейская осведомлённость о космосе для мониторинга угроз, включая военные».