Корабль, предположительно, подвергся воздействию мелкого космического мусора, и в настоящее время проводится анализ и оценка риска от воздействия.

Возвращение на Землю китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» отложено из-за вероятного столкновения с космическим мусором. Информации о том, что это событие повлекло за собой какой-либо серьёзный ущерб, нет.

Точная дата окончания текущей космической миссии не объявлена. Источник: Maxar TechnologiesКитайское управление пилотируемой космонавтики (CMSA) 5 ноября объявило, что анализирует риск, связанный с возможным выходом из строя китайской космической станции «Тяньгун» в результате вероятного столкновения с космическим мусором. По этой причине возвращение космического корабля «Шэньчжоу-20» на Землю отложено. Точная дата окончания текущей космической миссии публично не объявлена.

Китайское агентство не уточнило, столкнулся ли космический корабль с космическим мусором на пути к станции «Тяньгун» или только после стыковки со станцией. К станции также пристыкован второй китайский космический корабль, «Шэньчжоу-21». Он стартовал с космодрома Цзюцюань 31 октября с экипажем из трёх человек на борту.

Решение о возвращении космического корабля и экипажа станции, находящихся в космосе с 24 апреля, будет принято после осмотра и анализа возможных повреждений и вариантов ремонта. В случае невозможности использования космического корабля «Шэньчжоу-20» экипаж вернётся на Землю на корабле «Шэньчжоу-21», в то время как в космос будет отправлен резервный корабль, подготовленный к запуску на космодроме Цзюцюань.

Это первый случай в истории китайской космической программы, когда возвращение миссии на Землю было отложено из-за космического мусора. В 2021 году Китай объявил, что космической станции «Тяньгун» необходимо было выполнить два маневра уклонения из-за риска столкновения с фрагментами ракет или спутников, движущихся по орбите.

Космический мусор – это фрагменты космических аппаратов (ракетных установок, стартовых ступеней, спутников), которые вышли из строя и остаются на орбите вне контроля, представляя угрозу для действующих космических миссий. Большинство из них имеют небольшие размеры (менее 1 см), но из-за высокой скорости могут представлять угрозу, особенно для пилотируемых космических полётов. В прошлом были зарегистрированы столкновения с Международной космической станцией и космическими челноками, использовавшимися Соединёнными Штатами до 2011 года.