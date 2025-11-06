На фоне недавних заявлений и действий США, министр обороны России Белоусов заявил о готовности полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области к возобновлению ядерных испытаний.

5 ноября Вооружённые силы США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она не была вооружена ядерной боеголовкой. Запуск осуществился в рамках ранее запланированного планового испытания ракеты, способной нести ядерные боеголовки. В Кремле немедленно отреагировали на эти действия Пентагона.

Согласно РИА, как пишет «Газета.ру», министр обороны России Андрей Белоусов считает «целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно». Он заявил, что полигон на архипелаге Новая Земля в Архангельской области готов к возобновлению таких миссий. То есть есть вероятность скорого возобновления ядерных испытаний Россией, которые не проводились с 1990 года.

При этом в Кремле призвали не торопиться с подобными инициативами. Владимир Путин поручил чиновникам разработать предложения по соответствующему плану действий, а министерствам и разведывательным службам — собрать информацию о прошедших накануне испытаний ракеты Minuteman III.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии сроков для предложений Совбеза по началу подготовки испытаний ядерного оружия.

Между тем, после испытаний ракеты Minuteman III президент США сказал, что страна располагает самым большим ядерным арсеналом в мире, превосходя в этом плане Россию и Китай. При этом именно Россию глава Белого дома поставил на второе место среди стран по запасам ядерного оружия.

На прошлой неделе Трамп опубликовал пост, который вновь оживил дискуссию о ядерном оружии. Во время визита в Пусан (Южная Корея) американский лидер объявил о возобновлении испытаний ядерного оружия. По словам Трампа, это решение было продиктовано действиями Китая и России.

Дискуссия о ядерном оружии в последнее время обостряется. Возобновление испытаний ядерного оружия США может стать прорывом – официально самые мощные страны, обладающие таким оружием (помимо США, России и Китая), не проводили испытаний с 1990-х годов. В 2023 году Москва вышла из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, при этом Россия провела испытания новых, нетрадиционных систем доставки ядерного оружия. Китай также укрепляет свой арсенал и расширяет полигоны для испытаний ядерного оружия.