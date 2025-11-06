Начальник генштаба Франции генерал Мандон заявил, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T «работает лучше», чем американский аналог

В январе 2023 года Франция и Италия завершили развертывание на Украине батареи ПВО SAMP/T (зенитно-воздушные комплексы средней дальности). Каждая страна предоставила различные компоненты системы.

Фото: Французские ВВС

Напомним, что SAMP/T, также известная как Mamba, состоит из модуля обнаружения, РЛС X-диапазона (связанной с системой опознавания «свой/чужой»), электрогенератора и наземного модуля перезарядки с одной-шестью пусковыми установками, каждая из которых способна запускать до восьми ракет-перехватчиков Aster 30.

В 2024 году Рим подтвердил намерение предоставить украинским войскам вторую батарею SAMP/T, в то время как Париж сосредоточился на поставках ракет Aster 30. Однако приоритетом Киева в то время было усиление возможностей противовоздушной обороны с помощью американских систем Patriot. С тех пор было поставлено несколько систем, в частности, благодаря Берлину.

Тем не менее эффективность Patriot сейчас ниже, чем раньше. Такой вывод сделан в августовском докладе Разведывательного управления Министерства обороны США. И если Patriot действительно не столь эффективен, о SAMP/T этого сказать нельзя. Именно это и заявил начальник штаба обороны генерал Фабьен Мандон на слушаниях в Сенате 5 ноября, пишет ресурс Opex360.

По его словам, Франция помогла Украине, развернув системы SAMP/T. А Patriot с трудом справляется с перехватом самых современных ракет. При этом SAMP/T успешно их перехватывает, пояснил генерал Мандон, высоко оценив «качество работы техников, инженеров и специалистов, разрабатывающих оборудование».

«Итак, решение, разработанное французами, итальянцами и британцами для ракет Aster, работает. И работает лучше, чем Patriot», — подчеркнул он.

Генерал Мандон упомянул характеристики SAMP/T. По его словам, даже «украинцы сказали генштабу Франции спасибо». Франция всегда держала своё слово и обеспечивала качество, заключил он.