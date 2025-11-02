Спецслужбам не удалось нейтрализовать дроны над авиабазой НАТО с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Неопознанные дроны вновь были замечены над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в воскресенье, 2 ноября.

Источник: www.kleinebrogelairbase.be

«Вчера вечером мы получили три сообщения о беспилотниках над Кляйне-Брогель, более крупных и летящих на большей высоте. Была использована система подавления беспилотников, но безуспешно. Вертолет и полицейские машины преследовали эти аппараты, но потеряли их через несколько километров», — написал бельгийский министр, добавив, что беспилотники были запущены над базой преднамеренно.

Также в ночь с пятницы на субботу рядом с базой был замечен неизвестный летательный аппарат. На базе предположительно хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года там планируется разместить истребители F-35.

Недавно беспилотники были замечены над авиабазами Эльзенборн на востоке Бельгии и Марш-ан-Фаменн на юго-востоке Бельгии. Агентство Reuters сообщило, что дроны наблюдались ночью, что не позволило определить тип используемых устройств.

«Это работа не дилетантов, а опытных операторов дронов», — заявил тогда министр обороны.

На рубеже сентября и октября СМИ сообщали о примерно 31 000 полётов дронов в 2024 году в разных зонах воздушного пространства Бельгии, таких как аэропорты и военные объекты. SkeyDrone, дочерняя компания авиадиспетчерской службы Skeyes, сообщила, что 90% этих полётов были несанкционированными.

В последние недели страны НАТО находились в состоянии повышенной готовности после обнаружения беспилотников и других летательных аппаратов, в том числе в Копенгагене, Мюнхене, Польше и прибалтийских странах.

В пятницу, 31 октября, беспилотники нарушили работу аэропорта Берлина. В последние дни литовским властям пришлось несколько раз закрывать воздушное пространство над аэропортом Вильнюса, когда поблизости появлялись воздушные шары.

В начале октября Европейская комиссия предложила четыре европейских оборонных проекта, включая систему борьбы с дронами и план укрепления восточной границы, в рамках усилий по повышению обороноспособности Европейского союза к 2030 году.