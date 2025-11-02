Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Над бельгийской базой с предполагаемым ядерным оружием были замечены неопознанные дроны
Спецслужбам не удалось нейтрализовать дроны над авиабазой НАТО с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Неопознанные дроны вновь были замечены над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в воскресенье, 2 ноября.
Источник: www.kleinebrogelairbase.be

«Вчера вечером мы получили три сообщения о беспилотниках над Кляйне-Брогель, более крупных и летящих на большей высоте. Была использована система подавления беспилотников, но безуспешно. Вертолет и полицейские машины преследовали эти аппараты, но потеряли их через несколько километров», — написал бельгийский министр, добавив, что беспилотники были запущены над базой преднамеренно.

Также в ночь с пятницы на субботу рядом с базой был замечен неизвестный летательный аппарат. На базе предположительно хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года там планируется разместить истребители F-35.

Недавно беспилотники были замечены над авиабазами Эльзенборн на востоке Бельгии и Марш-ан-Фаменн на юго-востоке Бельгии. Агентство Reuters сообщило, что дроны наблюдались ночью, что не позволило определить тип используемых устройств. 

«Это работа не дилетантов, а опытных операторов дронов», — заявил тогда министр обороны.

На рубеже сентября и октября СМИ сообщали о примерно 31 000 полётов дронов в 2024 году в разных зонах воздушного пространства Бельгии, таких как аэропорты и военные объекты. SkeyDrone, дочерняя компания авиадиспетчерской службы Skeyes, сообщила, что 90% этих полётов были несанкционированными.

В последние недели страны НАТО находились в состоянии повышенной готовности после обнаружения беспилотников и других летательных аппаратов, в том числе в Копенгагене, Мюнхене, Польше и прибалтийских странах.

В пятницу,  31 октября, беспилотники нарушили работу аэропорта Берлина. В последние дни литовским властям пришлось несколько раз закрывать воздушное пространство над аэропортом Вильнюса, когда поблизости появлялись воздушные шары.

В начале октября Европейская комиссия предложила четыре европейских оборонных проекта, включая систему борьбы с дронами и план укрепления восточной границы, в рамках усилий по повышению обороноспособности Европейского союза к 2030 году.

#нато #беспилотники #дроны #бельгия
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
31
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
Страны БРИКС массово избавляются от американских гособлигаций
7
Ростех передал ВКС России очередную партию истребителей Су-35С
+
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
С 1 января 2026 года в гостиницы России можно будет заселиться по водительскому удостоверению
+
Ростех выпустил портативный детектор БПЛА весом 6 кг со временем непрерывной работы до 24 часов
+
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
9
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
+
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:56
Недостаточно. Там через пять минут в той же воде(без которой никуда) оно же обратно и растворится. Уже давно всё обсосано вдоль и поперек. Может, через трильен трильенов фселенных там какая рнк и "соб...
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:54
"прохфессор" открыл факториал с рекурсией бггг
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
link1pc
13:41
Это не для продажи - единственный экземпляр для розыгрыша
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Андрей Иванов
13:34
Тем временем большинство гос организации, которые ЗП переводят на сбер, а при желании сменить банк, они начинают искать отмазки, создавать проблемы а некоторые тупо отказывают :D
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Алекс Федор
13:32
Фанаты нвидиа должны молится за AMD
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter