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kosmos_news
Anduril и Rheinmetall объявили о планах разработки версий ракет и БПЛА для европейского рынка
Сообщается, что немцы и американцы создадут своего рода «оружие будущего»: беспилотники Fury и новые модификации ракет Barracuda.

Американская компания Anduril и немецкая компания Rheinmetall объявили о планах совместной разработки беспилотных летательных аппаратов для европейского оборонного рынка.
Fury
Обе компании планируют совместно разработать европейские версии беспилотников Fury компании Anduril, а также изучить возможность создания твердотопливных ракетных двигателей для ракет и реактивных снарядов. Обе компании будут разрабатывать продукцию для европейского рынка.

Среди предлагаемых решений, которые будут усовершенствованы и развиты в рамках совместных проектов, — беспилотники Fury и ракеты Barracuda. 

Barracuda — семейство беспилотных крылатых ракет, оснащенных турбореактивным двигателем. Дальность полета самого крупного представителя семейства составит почти 1000 км, а масса боеголовки — около 40 кг. Ракеты могут запускаться как с воздуха, так и с наземных платформ. Композитная конструкция призвана сократить время производства и снизить себестоимость снаряда.

Fury (официальное название YFQ-44) — крупный беспилотный многоцелевой реактивный летательный аппарат, предназначенный для разведывательных и боевых задач. В принципе, эта система может быть вспомогательным оружием, используемым, в частности, самолетами F-35. 

Компания Anduril ищет различных партнеров для производства в Европе, поэтому заключение соглашения с Rheinmetall не означает, что параллельно не будет осуществляться сотрудничество с другими компаниями. Однако преимущество немецкой компании, с точки зрения Anduril и других американских партнеров, включая Lockheed Martin, заключается в том, что она имеет устоявшуюся позицию на рынке и капитальные (и иные) ресурсы, позволяющие осуществлять широкомасштабное финансирование сотрудничества.

Anduril — американская технологическая компания, основанная в 2017 году. Компания специализируется на разработке технологий автономных систем и искусственного интеллекта для оборонного рынка.

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#сша #европа #ракеты #беспилотники #barracuda #fury
Источник: defence24.pl
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