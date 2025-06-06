Stridsfordon 90 (англ. Combat Vehicle 90, сокр. CV90) — одна из самых популярных боевых машин пехоты в мире, и несколько стран Европы планируют совместные закупки этой техники.

Норвегия, Эстония, Финляндия, Литва, Нидерланды и Швеция планируют совместные закупки боевых машин пехоты семейства CV90. В четверг, 5 июня, министры обороны этих стран подписали протокол о намерениях относительно сотрудничества в закупке этих машин, сообщает портал Defence24.

Боевая машина пехоты CV9030. Фото: BAE Systems

Тем самым мы делаем первый важный шаг к совместным закупкам, что поможет нам увеличить операционные возможности, а также получить ряд других преимуществ. Совместно закупая машины одного типа, мы можем сократить расходы и получить больше оборонительных возможностей за те же деньги. Мы также сможем еще более эффективно осуществлять свою деятельность за рубежом и содействовать проведению совместных работ по техническому обслуживанию.

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик

Приобретаемые транспортные средства должны иметь одинаковую или схожую конфигурацию. В настоящее время норвежская армия располагает 164 машинами CV9030N, и планируется закупить еще 80 машин. Вооружение и боеприпасы также подлежат унификации.

Это означает, что, скорее всего, все машины будут вооружены автоматическими пушками семейства Bushmaster, например, Mk44S Bushmaster II калибра 30 мм, стреляющей боеприпасами 30 x 173 мм, с возможностью модификации до калибра 40 мм, стреляющей боеприпасами 40 x 180 мм. В качестве альтернативы основным вооружением может быть 35-мм пушка Bushmaster III с боеприпасами 35 x 228 мм, с возможностью модификации до калибра 50 мм с боеприпасами 50 x 319 мм.

Боевая машина пехоты CV9035. Фото: BAE Systems

Это решение стран Европы стало бы еще одним огромным успехом для компании BAE Systems, которая в последние годы получила контракты на поставку CV90, среди прочего, в Чехию (246 единиц, из которых более 200 будут построены на местном предприятии), Словакию (152 единицы, окончательная сборка которых будет осуществляться на местном предприятии) и 115 транспортных средств для Дании (плюс модернизация текущего парка из 44 единиц CV9035). Кроме того, имеются заказы меньшего объема для Украины (40 единиц), Швеции (50 единиц) и модернизации голландского парка.

Напомним, что в случае с Литвой ходят слухи о покупке около 100 БМП. Норвежский парк CV90 состоит в общей сложности из 164 машин в нескольких модификациях, которые были модернизированы и частично приобретены как новые, поэтому, как и в случае с Вильнюсом, эта закупка скорее предназначалась бы для новых подразделений (или, возможно, частичной замены транспортеров M113).

В случае Финляндии новые машины будут предназначены для замены 110 БМП-2, находящихся на вооружении вместе со 102 CV9030FIN (их планируется модернизировать). В случае Швеции парк БМП семейства CV90 насчитывает около 500 единиц в нескольких модификациях; некоторые из них могут быть списаны из-за своего возраста.

CV90 — семейство гусеничных бронированных машин, разработанных компанией Hägglunds (ныне BAE Systems Hägglunds) в конце 1980-х — начале 1990-х годов для шведской армии. Эти машины используются во многих вариантах, наиболее распространенным из которых является боевая машина пехоты. Машина может быть оснащена различными системами вооружения, начиная от универсальных или крупнокалиберных пулеметов, автоматических пушек калибра 30, 35 или 40 мм (в варианте боевой машины пехоты) и заканчивая пушкой высокого давления калибра 105 или 120 мм — в варианте машины огневой поддержки или легкого танка. В качестве привода используется дизельный двигатель Scania мощностью от 550 до 1000 л.с., позволяющий развивать максимальную скорость до 70 км/ч (в зависимости от модификации).





