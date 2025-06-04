«Сбер» сообщил о выпуске структурных облигаций, доходность которых зависит от динамики цены первой криптовалюты.

Крупнейший российский банк представил новый инвестиционный продукт для квалифицированных инвесторов — биткоин-облигации. В дальнейшем предложение будет доступно и другим аккредитованным инвесторам. А 4 июня «Сбербанк» запустит первые в России фьючерсы на биткоин.







«Сбербанк» сообщил об этом в пресс-релизе в пятницу, 30 мая. Сообщается, что на тот момент инструменты уже были доступны аккредитованным инвесторам.



План на будущее — разместить биткоин-облигации на Московской фондовой бирже. Заинтересованные стороны смогут просматривать стандартизированные отчеты о прозрачности. Предоставляемая ликвидность также будет высочайшего качества, а листинг на фондовой бирже позволит осуществлять очень простые и удобные инвестиции. Цель листинга — сделать биткоин-облигации доступными для других квалифицированных инвесторов.

Благодаря новому инвестиционному продукту инвесторы могут одновременно получать доход, благодаря двум разным инвестициям, поясняет «Сбербанк»:

«Структурные облигации Сбера предлагают держателям уникальную двойную выгоду: инвестор может извлечь выгоду как из будущей динамики стоимости биткоина в долларах, так и из потенциального укрепления доллара по отношению к рублю».

«Сбербанк» также сообщил, что с сегодняшнего дня, среды, 4 июня, запустит фьючерсы на биткоин на Московской бирже. Инвестиционный продукт уже зарегистрирован и его осталось только одобрить на бирже.

Это первые фьючерсы на биткоин, зарегистрированные на регулируемой российской бирже.



