Владельцы криптовалют выводят свои монеты с онлайн-платформ и хранят их в холодных кошельках без доступа к интернету. Поэтому, как пишет Wall Street Journal, преступники все чаще действуют в реальном мире, порой весьма жестоко.

В начале 2025 года Дэвида Балланда, соучредителя компании Ledger, занимающейся криптобезопасностью, и его жену похитили и освободили только через 48 часов. Преступники требовали выкуп. Неясно, были ли удовлетворены требования о «крупной сумме в криптовалюте». Однако оказалось, что имена, адреса электронной почты и почтовые адреса более 270 000 клиентов компании Ledger были украдены и, вероятно, стали доступны большому числу преступников. Ledger - это поставщик так называемых холодных кошельков. Имея соответствующую базу данных, преступники могут легко найти себе жертву.

Преступники, по-видимому, также находят своих жертв с помощью взломанных данных с криптовалютных бирж, таких как Coinbase. Это связано с тем, что владельцы крупных сумм в криптовалюте все чаще хранят монеты и токены в так называемых холодных кошельках, которые не имеют постоянного подключения к интернету и, следовательно, недоступны для сетевых атак.





По данным отчета Wall Street Journal, в последнее время значительно участились случаи атак на владельцев криптокомпаний в реальном мире, хотя сообщения о подобных инцидентах поступали неоднократно на протяжении многих лет. За последние месяцы по всему миру было зафиксировано несколько десятков таких атак.





И эти нападения часто бывают жестокими. Как пишет Gizmodo, у нападавших иногда имеется огнестрельное оружие, которым они угрожают своим жертвам. Конечная цель — получить доступ к холодным кошелькам или, в качестве альтернативы, вымогать выкуп у родственников похищенного владельца криптокомпании. Речь не всегда идет об огромной сумме денег.

Согласно последним данным, только с начала 2025 года произошло более 20 подобных инцидентов. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано во Франции и Юго-Восточной Азии.